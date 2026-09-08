Dolor en Cipolletti por la trágica muerte de joven vecino: "Lo quería todo el mundo"

Días pasados colaboró en los festejos del Día del Niño que organiza su madre en Ferri. Solidario, como ella, su partida conmueve.

Hace apenas un par de días, con su generosidad habitual, anduvo paseando en un trencito a los chicos del barrio en los festejos por el Día del Niño que cada año organiza su madre en Ferri .

Quién podía imaginar este trágico final , horas después, de Miguel Plaza , un querido vecino de 37 años , otro de los “buenos” que parte antes de tiempo de este mundo.

En medio del desgarrador dolor por la irreparable pérdida, su mamá Esther Vega, conocida por sus acciones solidarias, reveló a LM Cipolletti detalles del drama que la familia está viviendo.

“No sé cómo vamos a poder sobrevivir a esto, una pasa muchas cosas en la vida pero esto no tiene nombre. Tan bueno, tan hermosa persona mi hijito, él siempre ayudando, haciendo favores…”, indicó sumamente conmovida.

Esther, la mamá de Miguel: "no sé cómo vamos a sobrevivir a esta desgracia".

Despedir a un hijo es una circunstancia antinatural para la que ninguna persona está preparada. El golpe resulta más demoledor aún cuando se produce de manera inesperada.

Qué le pasó al vecino

“Fue un accidente, lo atropelló un auto. Estaba trabajando para una empresa petrolera, bajaban al hotel y ahí sucedió todo. Esa zona de ahí es muy oscura”, lamentó el desgraciado siniestro ocurrido el domingo a la madrugada.

Casado con Magaly, Miguel tenía cuatro hijos: Martina, Josefina, Emilia y Nazareno, el más chiquito de 3 años. Antes de ingresar a su empleo actual “en Tenaris, trabajó en Calf”.

“Buena persona, trabajadora. También hacía laburos extras, suelos, salía a arar, a sembrar alfalfa. Vivía para que a su tropa, como le decía a su familia, no le falte nada. Le gustaba el campo, yo le decía ‘para qué trabajás tanto’ y él me contestaba que el tractor ‘es mi cable a tierra mamá”…

“Lo quiere todo el mundo, sacaba lo que no tenía para los demás, muy buena persona. Servicial. El otro día festejamos el Día del Niño con mis compañeras, se subió al trencito y él les dio una vuelta. Divertido, alegre…”, lo definió entre lágrimas.

Lo lloran también sus hermanos Fernando, Roxana, Luján, Rafael y Dardo. Y sus cómplices sobrinos. “Era un excelente tío, que estaba en todas para nosotros. Lo vamos a extrañar mucho”, dijo Micaela a LM Cipolletti.

Y sí, a las buenas personas se las echa de menos y nunca se las olvida. ¡Abrazo al cielo y fuerzas familia!