Conmoción y dolor por la trágica muerte de dos reconocidos y queridos vecinos

Ella profe de inglés y pintura, él exitoso comerciante desde hace un tiempo eran pareja y fueron las víctimas fatales del accidente de la ruta 22. El último adiós.

Carlos y Mónica, partieron juntos a la eternidad. Toda la zona los despide y recuerda con cariño.

La comunidad de Allen atraviesa momentos de profunda tristeza por la trágica muerte de dos reconocidos y apreciados vecinos que perdieron la vida en el fatal accidente de la Ruta 22 , cerca de Río Colorado , cuyos detalles difundimos en la mañana de este viernes. Se trata de Mónica Beatriz García y Carlos Antonio Martín , dos reconocidos y apreciados pobladores de la vecina ciudad que desde hacía un tiempo compartían su vida en pareja.

La noticia provocó un inmediato impacto entre los habitantes de Allen, donde ambos cosecharon un gran cariño a lo largo de los años gracias a su calidez humana, sus profundas convicciones religiosas y su activa vida social y laboral.

Mónica García era una destacada profesora de inglés y de pintura . Aunque oriunda de General Roca , residía desde hacía décadas en la calle Alsina de Allen, donde formó su familia y crió a sus tres hijos . "Una persona muy querida, con mucha luz, cero maldad. Se dedicó a la docencia toda la vida y fue profe de mucha gente en la ciudad", recordó con emoción una vecina en diálogo con LM Cipolletti.

Por su parte, Carlos era un próspero comerciante y empresario local, propietario de la icónica sodería Petisco, ubicada en la intersección de las calles Brentana y España. A lo largo de su trayectoria comercial, se destacó no solo por su empuje laboral, sino también por haber brindado empleo a numerosas familias de la zona.

El último adiós

Amigos, familiares y allegados podrán brindarle el último adiós a Mónica García este sábado en la cochería Diniello, ubicada en la calle San Martín al 400, en Allen.

La familia de Carlos, en tanto no brindó infomación al respecto y se desconoce si sus restos serán velados en las próximas horas o qué otra determinación tomará su entorno.

El trágico accidente

Según la información policial, la pareja circulaba en la tarde del jueves a bordo de un automóvil Mercedes Benz en dirección desde Río Colorado hacia Choele Choel. El otro vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años procedente de Puerto Madryn, quien viajaba solo y también debió ser derivado al centro de salud local.

Hasta el momento no se ha precisado de manera oficial la mecánica del choque. En el sitio del accidente trabajó personal policial junto a peritos accidentológicos para determinar cómo se produjo el impacto.

Por disposición judicial, la Ruta 22 permaneció con interrupción total en ambos carriles a partir de las 22:30 para el desarrollo de las tareas periciales.