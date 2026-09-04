Calzada reducida por 90 días en una calle muy transitada de Cipolletti

Una importante obra de recambio de cañería cloacal comienza a ejecutarse, por lo que el tránsito se verá afectado por tres meses.

Este jueves inicia por tres meses una importante obra sobre calle Naciones Unidas que afectará el tránsito vehicular.

A partir de este jueves 3 de septiembre comenzará una intervención que modificará durante los próximos tres meses la circulación vehicular sobre una de las calles de Cipolletti , debido al avance de una obra fundamental para el sistema cloacal .

La reducción de calzada se realizará sobre calle Naciones Unidas , en el tramo comprendido entre Arenales y Fray Mamerto Esquiú, donde se ejecutará el recambio de un importante colector cloacal.

Durante el desarrollo de los trabajos se implementarán cortes de media calzada , con el objetivo de mantener habilitado el tránsito mientras avanza la obra. Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución.

La intervención da inició este jueves y tendrá una duración estimada de 90 días, por lo que las restricciones sobre Naciones Unidas se mantendrán durante septiembre, octubre y parte de noviembre, según el cronograma establecido.

Los trabajos se desarrollarán diariamente entre las 8:30 y las 17:30, horario durante el cual habrá presencia de maquinaria, trabajadores y movimientos vinculados con la apertura de la calzada y el reemplazo de la infraestructura existente.

Recambiarán 240 metros de colector cloacal

Según se informó desde Aguas Rionegrinas (ARSA), la obra contempla el recambio de aproximadamente 240 metros del colector cloacal ubicado sobre Naciones Unidas, entre las calles Fray Mamerto Esquiú y Arenales.

La intervención representa una inversión de $451.945.588 y apunta a renovar un tramo clave de la red, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y brindar mayor seguridad al sistema sanitario de este sector.

La empresa AVD Oil and Gas será la encargada de llevar adelante los trabajos, en el marco de una intervención ejecutada a través de Aguas Rionegrinas y coordinada con la Secretaría de Obras Públicas.

La obra requiere intervenir directamente sobre la calzada, por lo que durante su ejecución será necesario reducir el espacio disponible para los vehículos y organizar la circulación para garantizar condiciones de seguridad.

Estefania Petrella

Cómo funcionará el servicio cloacal durante la obra

Uno de los principales puntos informados por Aguas Rionegrinas es que la ejecución de los trabajos no implicará la interrupción del funcionamiento normal del sistema cloacal durante los días previstos.

Para garantizar la continuidad del servicio se utilizará un sistema de by-pass, que permitirá mantener operativo el funcionamiento de la red mientras se realiza el reemplazo del colector existente.

Reforzarán el agua para el centro de Cipolletti

En paralelo, la empresas estatal avanza en la licitación para reforzar el sistema de agua potable en el noroeste de la ciudad. Se trata de la instalación de 1.468 metros de nueva cañería que "iniciará sobre calle Alem abarcando dos tramos específicos: desde la calle Mengelle hasta Brentana, y desde Brentana hasta la calle Córdoba", comunicó ARSA.

La obra cuenta con una inversión de $451.261.916. El proceso avanzará con la apertura de ofertas, programada para el próximo 10 de septiembre. Una vez adjudicada, los trabajos tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos a partir de la fecha de replanteo.