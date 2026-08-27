Arrancó obra clave en calle muy transitada de Cipolletti: ¿cuántos meses de desvíos de tránsito?

Arsa inicio el último tramo de recambio de colectores en inmediaciones del Hospital local. Plazos, presupuesto, caminos alternativos y recomendaciones.

Así lucía este miércoles a la mañana Naciones Unidas y Esquiú, con el inicio de las obras y el desvío.

Con un despliegue de maquinaria y personal operativo, dio inicio una importante obra cloacal estratégica en el corazón de Cipolletti . Los trabajos contemplan el recambio de un colector de 350 milímetros sobre la calle Naciones Unidas , en el tramo comprendido entre las calles Esquiú y Arenales , en inmediaciones del Hospital local, una zona densamente poblada y con un alto flujo vehicular.

La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 400 millones de pesos ($451,945.588) y un plazo de ejecución estimado en 90 días . Debido a la magnitud de las tareas sobre la calzada, las autoridades dispusieron desvíos de tránsito sobre Naciones Unidas, por lo que se solicita extremar las precauciones al circular.

Desde Aguas Rionegrina (ARSA) destacaron que esta obra permitirá solucionar de forma definitiva un problema recurrente para el sector. Javier Iud , gerente general de la firma estatal, precisó a LM Cipolletti el alcance de los trabajos, resaltó la importancia de la obra y recordó los antecedentes en la zona.

La conclusión de una gran obra y el fin del bypass temporal

“Naciones Unidas y Venezuela siempre fue el gran problema cloacal. El de Venezuela lo cambiamos entre 2024 y 2025, con Naciones Unidas empezamos en 2025, nos quedaron 240 metros para terminar. Empezó ayer miércoles la obra, es la última etapa de cambios de grandes colectores en la zona”, indicó.

Además, el funcionario remarcó que con el recambio definitivo se retirará el sistema de bypass temporal que funcionaba sobre la superficie del pavimento uniendo las cámaras. De este modo, el colector volverá a operar bajo tierra de manera regular. "Volveremos a la normalidad", celebró.

Atención vecinos: recomendaciones y desvíos de tránsito

Ante el inicio de las tareas y la presencia de zanjas de gran porte, se emitieron una serie de pautas para los residentes y automovilistas que transitan diariamente por el sector:

Respetar la señalización: Utilizar las vías alternativas indicadas para evitar congestiones en las calles aledañas a Naciones Unidas.

Circular con precaución: En el caso de los automovilistas. Y a los peatones se sugiere evitar acercarse a las zonas delimitadas con vallado, especialmente en horarios de operación de maquinaria pesada.

Los caminos alternativos

Durante el desarrollo de los trabajos, la circulación por calle Naciones Unidas entre Fray M. Esquiú y Arenales permanecerá interrumpida por razones de seguridad y para permitir la correcta ejecución de la obra.

La circulación en sentido Norte–Sur por calle Naciones Unidas será desviada en calle Fray M. Esquiú, retomando posteriormente la circulación por calle Manuel Estrada.

Importante obra en calle Alem

Al mismo tiempo, Aguas Rionegrinas (ARSA) avanza con una obra de recambio de cañería cloacal en calle Alem, entre Córdoba y Libertad, en Cipolletti. Los trabajos buscan solucionar una importante rotura que afectaba el normal escurrimiento de los líquidos cloacales.

La intervención comenzó el lunes y, según estimaron desde el Servicio Local, finalizaría este jueves. En los primeros trabajos ya se colocaron cerca de 40 metros de nueva cañería, de los 100 metros que serán reemplazados.

Una cañería que estaba muy deteriorada

La instalación existente es de asbesto cemento y presentaba un avanzado deterioro debido a la acción corrosiva de los gases propios de los líquidos cloacales.

Ese desgaste había provocado sucesivas roturas, por lo que se decidió avanzar con el reemplazo completo de un tramo de aproximadamente 100 metros.

La obra permitirá mejorar las condiciones del sistema y evitar nuevas fallas en uno de los sectores intervenidos.