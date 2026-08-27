Tres autos protagonizan un choque en cadena en el puente carretero

Un nuevo siniestro vial tuvo lugar en el puente carretero desde Cipolletti a Neuquén. El episodio quedó grabado en vivo.

El choque entre los tres vehículos ocurrió 8:30 de este jueves. // Foto: gentileza LU19

Un choque múltiple se registró esta mañana sobre el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén . Tres vehículos protagonizan el siniestro pasadas las 8:30, cuando el tránsito circula con intensidad habitual en el ingreso a la capital provincial.

La secuencia se desata cuando un automóvil no logra medir la distancia con el vehículo que lo precede. El impacto se produce de atrás hacia adelante y arrastra a un tercer rodado, generando un efecto dominó sobre la calzada del acceso interprovincial.

El episodio quedó documentado de manera fortuita mientras un móvil de LU19 transmitía en vivo desde el sector. Se escuchó el fuerte impacto en tiempo real, y la transmisión captó el desenlace inmediato posterior al choque entre los tres vehículos.

Según se pudo establecer, el hecho deriva únicamente en daños materiales. No se registraron heridos ni personas que requirieran atención médica, pese a la violencia del impacto inicial escuchado durante la transmisión radial en curso.

Video: gentileza LU19.

El protagonista del choque circulaba a bordo de un Chevrolet Onix gris, que impactó por detrás contra una Renault Captur. Esta última, a su vez, golpea con menor intensidad a una camioneta utilitaria Peugeot Partner que circulaba adelante.

El Onix resultó ser el vehículo con mayores daños visibles, concentrados sobre el capot delantero. La Captur exhibía abolladuras en su parte trasera, mientras que la Partner presentó las afectaciones más leves de los tres rodados.

Demoras breves en un tramo de alto tránsito

El siniestro generó demoras breves sobre la calzada, en un horario donde el flujo vehicular es intenso por el ingreso laboral hacia Neuquén. Los conductores debieron reducir la velocidad mientras se resolvía la situación en el carril afectado.

Finalmente, los tres vehículos se trasladan hacia la dársena del ex peaje. Allí, sus ocupantes realizan el intercambio de seguros y coordinan los pasos administrativos correspondientes antes de retomar la circulación habitual hacia sus destinos.

Una postal que se repite en el corredor

El hecho de esta mañana no resulta un episodio aislado en el tramo. Días atrás, otro choque por alcance había quedado grabado y se viralizó en redes sociales, esa vez entre un Renault Clio y una camioneta Ford Bronco, frente al puesto de Tránsito.

El corredor que conecta ambas ciudades registra un alto flujo vehicular constante, con obras viales activas sobre la avenida Mosconi. Las faltas de distancia de frenado y las distracciones al volante aparecen como las causas recurrentes de estos siniestros.