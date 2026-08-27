"Queremos que sea el primero de muchos": el sueño del viaje de egresados en una escuela de adultos

Estudiantes de tercer año de CEM 121 de Cipolletti juntan fondos para realizar el ''primer viaje de egresados de adultos de la ciudad''.

Estudiantes del CEM N° 121 realizan un sorteo para poder costear el primer viaje de egresados de adultos de la ciudad.

En el CEM 121 , luego de tres años de compartir el día a día en el aula, nació la propuesta con una meta inédita: realizar el primer viaje de egresados en la historia de las escuelas de nocturna de la ciudad. Con el firme propósito de romper esquemas y sentar un precedente para las futuras generaciones, el grupo trabaja a contrarreloj para cubrir los gastos de traslado y alojamiento de su travesía hacia Las Grutas , programada del 21 al 23 de noviembre.

Bajo la consigna: "Queremos que sea el primero de muchos más", la comunidad educativa lanzó un bono contribución solidario para recaudar los fondos necesarios. La iniciativa busca el apoyo y el reconocimiento al esfuerzo de estos estudiantes que redefinieron el concepto de superación personal a través del estudio.

Una de las estudiantes, Mirian Estrada, comentó a LM Cipolletti que hay varios compañeros que no conocen el mar y que, incluso, no hay quienes nunca salieron de la ciudad. Por eso,este proyecto busca vivir nuevas experiencias.

Detalles del bono contribución

Precio: $3.000 por número.

Premio: Una canasta familiar con más de 40 productos. Además, habrán premios sorpresas.

Fecha y hora del sorteo: 7 de septiembre a las 20:30.

Lugar: En la sede del colegio, ubicada en la intersección de las calles Falucho y Naciones Unidas.

Para esta promoción de adultos mayores, el viaje representa no solo un espacio de recreación, sino la culminación de un ciclo de constancia, estudio y trabajo en equipo. Quienes deseen colaborar pueden adquirir sus números acercándose al establecimiento escolar o contactando directamente a los integrantes del curso al: 2995 46-8360.

Un trabajo en equipo

Para poder lograr su objetivo, Mirian contó que les donaron un voucher para el mes octubre que incluye el pulido de un auto y en noviembre harán un espacio de encuentro con microemprendimientos donde venderán sandwiches de milanesas, jugos,licuados, cosas dulces,golosinas chinas, moños,productos de peluquería y bijouterie. Esta última actividad corresponde a todo el colegio de primer a tercer año con la especialidad de ''Administración de Empresas'' pero es una ocasión donde podrán seuir reuniendo dinero para concretar su anhelo.

Plan Fines 2026: abren las inscripciones para terminar el secundario en Río Negro

Una nueva oportunidad para terminar el secundario estará disponible en Río Negro. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos abrirá la preinscripción al Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias, destinada a jóvenes y personas adultas que tienen pendiente completar sus estudios.

La inscripción comenzará el 31 de agosto y estará disponible hasta el 11 de septiembre.

La propuesta busca que quienes quedaron cerca de obtener el título puedan completar las materias pendientes y así acceder a nuevas oportunidades para continuar estudiando o mejorar sus posibilidades laborales.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está destinado a mayores de 18 años que hayan cursado el último año del secundario como estudiantes regulares y que adeuden hasta cinco materias.

Al momento de realizar la preinscripción deberán presentar:

DNI.

Certificado de estudios incompletos.

La confirmación de la inscripción llegará posteriormente por correo electrónico desde la coordinación del Plan Fines, de acuerdo con la documentación presentada y la disponibilidad de vacantes.

Dónde se podrá cursar

El Plan Fines tendrá modalidad presencial en Cipolletti.

En Cipolletti, la inscripción presencial se realizará en el CEM N° 74, ubicado en Miguel Muñoz 235, los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22.

Cuándo comenzarán las clases

El período de cursada está previsto desde el 5 de octubre hasta el 27 de noviembre, tanto para la modalidad presencial como para la virtual.

Desde Educación destacaron que completar el secundario puede abrir nuevas puertas para quienes buscan continuar una carrera, mejorar sus oportunidades laborales o fortalecer sus proyectos personales.

Para realizar consultas sobre el programa, se encuentra disponible el correo [email protected].