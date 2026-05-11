"Reegresados": el furor de adultos que vuelven a Bariloche para repetir su viaje de egresados

Grupos de exalumnos regresan a su viaje de egresados décadas después. Nostalgia, fiestas y reencuentros impulsan esta tendencia.

La propuesta incluye recorridos emblemáticos de Bariloche, pero también actividades adaptadas a otra etapa de la vida. Foto: Gentileza.

Un video a bordo de un vuelo reavivó una tendencia que no para de crecer: los “ Reegresados ”. Se trata de grupos de exalumnos que regresan a Bariloche décadas después de su viaje de egresados .

El caso que explotó en redes fue el de 18 excompañeros que, 40 años después, volvieron a la ciudad para revivir esa experiencia. La emoción y la reacción de los pasajeros convirtieron el momento en viral.

El fenómeno apunta a reconectar con una etapa clave de la vida: la adolescencia . Pero no se trata de repetir exactamente el mismo viaje, sino de resignificarlo .

Hoy, los itinerarios combinan boliches históricos, excursiones y fiestas temáticas con una mirada más actual, enfocada en el disfrute, el reencuentro y la experiencia compartida.

Una tendencia que crece

Cada vez más grupos de adultos, muchos mayores de 50 años, organizan estos viajes para reencontrarse con amigos y revivir momentos que consideran imborrables.

La propuesta incluye recorridos emblemáticos de Bariloche, pero también actividades adaptadas a otra etapa de la vida, donde la nostalgia es protagonista.

Experiencias según cada generación

El atractivo también cambia según la edad. Para quienes vivieron los 80 y 90, aparecen referencias a walkman, VHS y los clásicos “lentos”.

En cambio, generaciones más jóvenes suman recuerdos del Fotolog, Messenger o las primeras redes sociales. Todos encuentran un punto en común: volver a una época que sienten más simple.

Por qué la nostalgia pisa fuerte

Especialistas coinciden en que la nostalgia se convirtió en una de las grandes tendencias culturales.

En un mundo marcado por la hiperconectividad, muchas personas buscan reconectar con momentos del pasado, lo que impulsa nuevas formas de viajar y de vivir experiencias.

Más que un destino, una experiencia emocional

El fenómeno “Reegresados” no solo pone nuevamente a Bariloche en el centro de la escena, sino que transforma un clásico argentino en algo completamente nuevo.

La clave está en esa mezcla: volver al mismo lugar, pero siendo otra persona. Y, por unos días, reencontrarse con quien uno fue.