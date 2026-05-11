El plan silencioso que alimenta a 160 mil estudiantes en Río Negro y refuerza el aprendizaje

Desayunos, almuerzos y meriendas llegan a miles de alumnos. Buscan garantizar nutrición y mejorar el rendimiento escolar en toda la provincia.

El servicio se articula a través de convenios con 31 municipios, que permiten llegar a unas 90 mil personas. Fotos: Gentileza.

En Río Negro , la alimentación escolar dejó de ser un complemento para convertirse en una política clave . Cada día, alrededor de 160 mil estudiantes reciben desayuno y merienda , mientras que unos 30 mil acceden también al almuerzo . A ellos se suman 4500 chicos y chicas con refrigerio reforzado .

La iniciativa apunta no solo a cubrir necesidades básicas , sino a acompañar el desarrollo integral durante la jornada educativa.

El programa se sostiene en una estructura que combina gestión y territorio . El Gobierno provincial impulsa esta política como eje central, mientras que su implementación involucra a cocineros , personal administrativo y equipos técnicos .

Desde el Ministerio de Educación destacaron que garantizar el acceso a la alimentación en las escuelas es una prioridad para asegurar igualdad de oportunidades. La Secretaria de Administración del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Mónica Temprano, señaló que "es una buena herramienta, además de llegar por medio de los municipios a las escuelas, para generar una dinámica económica en cada localidad que favorece también esa arista que es parte de la sociedad y que también nos interesa fomentar y mejorar".

Cómo funciona el sistema

El servicio se articula a través de convenios con 31 municipios, que permiten llegar a unas 90 mil personas. En paralelo, se realizan licitaciones públicas para abastecer al resto de los estudiantes.

"Anualmente se hacen, durante diciembre y enero, estos procesos licitatorios para lograr el abastecimiento sostenido durante todo el ejercicio", explicó Temprano.

Este esquema no solo asegura la provisión de alimentos durante todo el año, sino que también dinamiza las economías locales mediante la compra de insumos en cada región.

Alimentación saludable, clave del aprendizaje

Uno de los pilares del programa es la calidad nutricional. Equipos de nutricionistas trabajan en conjunto para diseñar menús equilibrados y promover hábitos saludables.

Además, recorren escuelas brindando charlas y actividades para que los estudiantes incorporen conocimientos sobre alimentación sana desde temprana edad.

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"Ese trabajo por medio de profesionales se lleva adelante con mucho compromiso y haciendo docencia. Hay momentos donde nutricionistas recorren las escuelas y por medio de juegos y charlas generan un aprendizaje sobre la importancia de comer sano", señaló la Secretaria de Administración.

El rol fundamental de quienes están todos los días

Detrás de cada desayuno o almuerzo hay un equipo que sostiene el sistema. Cocineras y cocineros cumplen un rol fundamental para que cada estudiante tenga su comida diaria.

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El objetivo final es claro: que ningún chico o chica atraviese la jornada escolar con hambre y que la nutrición sea una herramienta para mejorar el aprendizaje.

"El equipo de cocineros y cocineras de todas las escuelas llevan adelante con todo su amor y todo su cariño esa tarea que día a día hace que los chicos tengan su taza de leche caliente en la mesa o su plato de comida al mediodía", concluyó.