Tren Patagónico: se reactiva el servicio regional y avanzan las obras de cara al invierno

La empresa Tren Patagónico programó tareas de mantenimiento antes de la temporada alta. Ya anunció cuándo se retoman los viajes entre Jacobacci y Bariloche.

El Tren Patagónico realiza obras de mantenimiento por lo que suspenderá uno de sus servicios principales durante junio.

En un esfuerzo por garantizar la conectividad de la Región Sur y preparar la logística ferroviaria para la alta demanda durante el invierno, la empresa estatal Tren Patagónico confirmó importantes novedades en su esquema de servicios, algunos se suspendieron temporalmente y otros ya tienen fecha de reactivación.

Tras una serie de trabajos de mantenimiento profundo, la prioridad se centra ahora en optimizar la seguridad operacional y la calidad de las formaciones que recorren la provincia de Río Negro .

Una de las noticias más esperadas por los vecinos es la vuelta a la operatividad plena del Tren Expreso Rionegrino (TER) . Este servicio, que conecta las localidades de Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche , retomará sus frecuencias habituales a partir del próximo 2 de junio .

La reactivación se produce luego de un proceso de mantenimiento integral de la formación que incluyó una intervención técnica de gran escala. Según informaron desde la empresa, el objetivo es consolidar esta herramienta de transporte como un eje fundamental para la integración territorial.

tren patagonico El Tren Patagónico anunció cuándo se retoman los viajes entre Bariloche y Jacobacci.

El servicio permite a los habitantes de localidades como Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu acceder a servicios esenciales, consultas médicas y trámites administrativos de manera eficiente.

Una inversión histórica en los talleres de San Antonio Oeste

La puesta a punto del material rodante no fue una tarea menor. Los trabajos demandaron un despliegue significativo del personal de la empresa y fueron realizados íntegramente en los talleres de San Antonio Oeste. Esta intervención contó con una inversión sustancial de la Provincia, canalizada a través del Ministerio de Obras Públicas.

Entre las mejoras técnicas más destacadas, se realizó la rectificación completa del motor diésel Scania, dejándolo en condiciones equivalentes a nuevo. También se intervino el sistema de tracción, se revisaron los sistemas de seguridad y se realizó la puesta a punto de la transmisión, incluyendo cardán, cajas y rodamientos.

Un punto crítico de la obra fue el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas. Esta mejora estructural asegura condiciones de circulación segura por los próximos 15 a 20 años, dependiendo del uso y diámetro de las piezas. Asimismo, se adaptó el sistema de filtrado de aire para preservar la vida útil de la maquinaria frente a las exigentes condiciones climáticas de la zona.

Frecuencias, horarios y tarifas sociales

Desde la operadora ferroviaria reafirmaron que el servicio se reactiva con tarifas accesibles, manteniendo el compromiso del Gobierno provincial de sostener un transporte público al alcance de toda la comunidad.

El TER contará nuevamente con dos frecuencias semanales, operando los días martes y jueves. El cronograma de horarios establecido es el siguiente:

Salida desde Ingeniero Jacobacci: 4.

Llegada a San Carlos de Bariloche: 8:40.

Regreso desde Bariloche: 17.

Llegada a Jacobacci: 21:45.

"Este servicio, con fuerte impronta social, permite la continuidad del transporte y acceder a servicios esenciales, realizar trámites y fortalecer vínculos", destacaron desde la firma estatal.

Planificación de seguridad y suspensión programada en junio

En el marco de esta misma planificación orientada a optimizar la operación y garantizar estándares de seguridad acordes a la alta demanda turística de la temporada blanca, la empresa anunció ajustes en su cronograma de larga distancia.

Tren Patagónico realizará una interrupción programada del servicio Viedma – San Carlos de Bariloche durante el mes de junio. La medida responde a la necesidad de ejecutar tareas integrales de mantenimiento sobre la infraestructura de vía y el material remolcado.

Esta decisión prioriza la previsibilidad operativa con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada alta de invierno. Durante este período de suspensión, se reforzarán las intervenciones técnicas orientadas a garantizar un servicio confiable y seguro para los miles de turistas y residentes que utilizan el tramo que une la capital provincial con la ciudad andina.