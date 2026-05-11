Ordenan la captura del hombre que escapó con su hijo y chocó dos autos y un patrullero

Es el sujeto que protagonizó una cinematográfica fuga en una camioneta. Este lunes le debían formular cargos por desobediencia y daños, pero no se presentó.

Este lunes le iban a formular los cargos al hombre que escapó de la policía con su pequeño hijo, pero no se presentó.

El hombre que escapó de la policía en una camioneta llevando con él a su hijo de 7 años y en la persecución que se extendió por varias cuadras de Cipolletti chocó dos vehículos estacionados y un patrullero lo declararon en rebeldía y dictaron el pedido de captura.

Mauro Nicolás Abarzúa está acusado de cometer el delito de “desobediencia a una orden judicial y daños” . Este lunes 11 de mayo se había programado la audiencia para formularle los cargos, pero no se presentó.

En la sala de los tribunales locales estaba todo dispuesto para avanzar con el trámite. Se encontraba la fiscal Ivana Vassellati y el defensor Oficial Marcelo Caraballo, pero cuando la jueza Agustina Bagnoli preguntó por Abarzúa, las partes informaron que habían emitido las notificaciones para citarlo, pero no lo pudieron ubicar.

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La Fiscal indicó que había dado la dirección de su madre, en un barrio local, pero que no lo encontraron. Al parecer, según manifestó una vecina, se habría mudado a un domicilio de Neuquén, pero no lo comunicó oficialmente. Incluso se destacó que su ex pareja y víctima había corroborado esa versión.

Ante la ausencia la fiscal Vassellati pidió que se lo declare en rebeldía y se pida su captura. El defensor Caraballo no planteó objeciones, por lo que la magistrada aceptó ese requerimiento.

Escape y persecución

El hecho que tiene a Abarzúa como acusado ocurrió el 19 de abril último y tuvo ribetes que generaron una gran conmoción. El hombre ya tenía una prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y madre de su hijo de siete años, aunque la Fiscalía advirtió que tenía permitido vincularse con su hijo, lo que generaba "una situación ambigua" que evitaría que podría aliviar la situación del implicado.

La noche del incidente, alrededor de las 23, se presentó en la vivienda del barrio San Pablo y se llevó al niño sin autorización en una camioneta Toyota Hilux.

La mujer alertó a la Policía, y se inició un operativo para atraparlo. Personal de la Comisaría Cuarta logró interceptarlo en la zona de la Isla Jordán, pero desoyó las ordenes de detenerse y escapó a toda velocidad hacia el sector céntrico.

La huida desató una persecución a lo largo de varias cuadras de la ciudad, mientras sonaban las sirenas de los móviles de la fuerza.

En su afán por escapar, el hombre realizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo al resto de las personas y hasta cruzó semáforos en rojo. Además, también habría impactado con al menos dos vehículos particulares y un patrullero cuando finalmente lograron detenerlo en el barrio Luis Piedrabuena. Allí también acudió la madre del niño, quien pudo reencontrarse con él.

Como en las películas

El procedimiento quedó registrado en videos capturados por cámaras de seguridad del sistema 911 y también por policías que participaron en el despliegue. Las imágenes mostraron la gravedad del incidente que protagonizó el prófugo.

Durante las horas posteriores al hecho trascendió que el Ministerio Público Fiscal no había encontrado elementos de prueba para imputarlo, versión que luego fue desmentida desde la misma dependencia judicial.