Persecución policial de película terminó con un detenido armado tras asaltar a un taxista
El conductor del taxi solicitó ayuda a los policías y comenzaron a perseguir al delincuente que le había robado el celular. El delincuente tenía dos armas cargadas.
Una persecución de película tuvo lugar en Viedma, cuando un hombre le robó el celular a un taxista y el conductor solicitó ayuda a los agentes policiales, que comenzaron a perseguir al delincuente cuando intentaba escapar.
El episodio se inició cuando los efectivos de la Comisaría 38º, que realizaban tareas preventivas en la zona comercial, fueron alertados por la víctima. El conductor solicitó ayuda tras sufrir el robo de su teléfono celular. Lo asaltó un joven armado.
Te puede interesar...
“El agente es abordado por un taxista que pidió ayuda por la sustracción de un celular por parte de un desconocido de sexo masculino de corta edad joven con arma de fuego en mano y se había dado a la fuga”, informaron fuentes policiales.
Los agentes se subieron al taxi para perseguir al delincuente
A partir de ese momento, los agentes se subieron al taxi del damnificado y comenzaron una persecución cinematográfica para buscar al delincuente, que incluyó un recorrido a contrarreloj y un despliegue policial coordinado.
“Los compañeros de la línea de trabajo de taxis le informan que el autor del hecho estaría circulando paralelamente a la ruta vieja, en inmediaciones de la estación regional” indicaron fuentes policiales.
Con esa información, los uniformados comenzaron un recorrido por la zona de la estación regional para dar con el sospechoso, donde finalmente lograron interceptar al hombre.
El dato clave para detener al sospechoso
La rápida intervención policial terminó con la detención del delincuente, que tenía en su poder dos armas de fuego, una de ellas, la utilizada en el robo previo al taxista.
“Con elementos en su poder con dos armas de fuego con carga completa de municiones en amplísimas circunstancias de ser usadas, cosa que no llegó a ser” indicó el agente.
Durante la requisa, el personal policial secuestró las armas, identificadas como una pistola tipo browning 9 milímetros con cargador completo y un revólver con tambor lleno, además de municiones adicionales listas para ser utilizadas.
El implicado quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. En tanto, la Fiscalía interviene en el caso para formalizar la imputación y llevar adelante la restitución del elemento robado a su propietario.
Leé más
Evadieron un control en la Ruta 22, cruzaron en rojo y terminaron cercados por la Policía
Escapó de un control en Ruta 22 y comenzó una persecución cinematográfica
Sorpresivo operativo nocturno: persecución tras un intento de fuga
-
TAGS
- persecución
- detenido
- taxista
- Viedma
Noticias relacionadas
Lo más leído