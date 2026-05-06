Persecución policial de película terminó con un detenido armado tras asaltar a un taxista

El conductor del taxi solicitó ayuda a los policías y comenzaron a perseguir al delincuente que le había robado el celular. El delincuente tenía dos armas cargadas.

La persecución policial a bordo del taxi terminó con la detención del sospechoso con dos armas entre sus pertenencias.

Una persecución de película tuvo lugar en Viedma , cuando un hombre le robó el celular a un taxista y el conductor solicitó ayuda a los agentes policiales, que comenzaron a perseguir al delincuente cuando intentaba escapar.

El episodio se inició cuando los efectivos de la Comisaría 38º , que realizaban tareas preventivas en la zona comercial, fueron alertados por la víctima. El conductor solicitó ayuda tras sufrir el robo de su teléfono celular. Lo asaltó un joven armado.

“El agente es abordado por un taxista que pidió ayuda por la sustracción de un celular por parte de un desconocido de sexo masculino de corta edad joven con arma de fuego en mano y se había dado a la fuga ”, informaron fuentes policiales.

Los agentes se subieron al taxi para perseguir al delincuente

A partir de ese momento, los agentes se subieron al taxi del damnificado y comenzaron una persecución cinematográfica para buscar al delincuente, que incluyó un recorrido a contrarreloj y un despliegue policial coordinado.

WhatsApp Image 2026-05-06 at 11.52.24 El hombre tenía en su poder dos armas con municiones completas.

“Los compañeros de la línea de trabajo de taxis le informan que el autor del hecho estaría circulando paralelamente a la ruta vieja, en inmediaciones de la estación regional” indicaron fuentes policiales.

Con esa información, los uniformados comenzaron un recorrido por la zona de la estación regional para dar con el sospechoso, donde finalmente lograron interceptar al hombre.

El dato clave para detener al sospechoso

La rápida intervención policial terminó con la detención del delincuente, que tenía en su poder dos armas de fuego, una de ellas, la utilizada en el robo previo al taxista.

ECP PATRULLERO (6) Los agentes comenzaron una persecución de película para dar con el paradero del sospechoso. Estefania Petrella

“Con elementos en su poder con dos armas de fuego con carga completa de municiones en amplísimas circunstancias de ser usadas, cosa que no llegó a ser” indicó el agente.

Durante la requisa, el personal policial secuestró las armas, identificadas como una pistola tipo browning 9 milímetros con cargador completo y un revólver con tambor lleno, además de municiones adicionales listas para ser utilizadas.

El implicado quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. En tanto, la Fiscalía interviene en el caso para formalizar la imputación y llevar adelante la restitución del elemento robado a su propietario.