Radiografía de la calle en Cipolletti: más de 30 personas viven sin techo

En cajeros, entradas de autos o donde haya refugio, decenas de personas viven en la calle en Cipolletti. Quiénes son, de dónde vienen y cómo se los asiste.

En la ciudad, se registran hasta 35 personas viviendo en situación de calle. En la imagen, un hombre durmiendo dentro de una caja de cartón en la entrada del Círculo Italiano.

El flujo migratorio dentro del país, la búsqueda de nuevos horizontes y la falta de oportunidades aparecen como factores que explican, en parte, la situación de las personas que viven en la calle en Cipolletti , una problemática que se mantiene estable en términos numéricos pero con rasgos estructurales cada vez más marcados.

En los últimos seis meses se registró un promedio que oscila entre 25 y 35 personas sin techo en la ciudad, con características sociales y económicas que evidencian un escenario complejo.

La información, se basa en recorridas de operadores sociocomunitarios que permitieron censar a 27 personas y conocer en detalle sus condiciones de vida. Uno de los datos más contundentes es la marcada predominancia de varones : el 92,6% son hombres y apenas el 7,4% mujeres. Esta distribución coincide con tendencias nacionales, donde la situación de calle afecta mayoritariamente a hombres adultos .

En cuanto a las edades, el informe revela que la mayor concentración se encuentra entre los 35 y 49 años (40,7%), seguido por el grupo de 25 a 34 años (29,6%). También se identificaron personas mayores de 50 años (22,2%) y un porcentaje menor de jóvenes menores de 25 años. Este dato refleja que la problemática no es exclusiva de jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino que atraviesa a personas en edad laboral activa.

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Uno de los factores más críticos detectados es la falta de ingresos: el 88,9% de las personas relevadas no cuenta con ningún tipo de ingreso formal, mientras que solo un 11,1% recibe algún subsidio, jubilación o pensión. En la misma línea, el 55,6% no tiene trabajo, y el resto sobrevive mediante changas o actividades informales como la venta en la vía pública.

El informe al que accedió LM Cipolletti también pone el foco en el consumo problemático como una de las principales causas que sostienen la permanencia en la calle. Gran parte de las personas relevadas presenta adicciones al alcohol o a distintas sustancias, lo que dificulta su reinserción social y laboral.

Como dato significativo, el escenario actual muestra que las personas no son oriundas de Cipolletti, siendo muchas de ellas de Neuquén, General Roca, Mendoza y Tucumán.

ECP SITUACION DE CALLE (1) El 92,6% de las personas en situación de calle, son hombres. Estefania Petrella

El rol del Estado municipal

Frente a este escenario, la intervención del Estado local resulta clave. La guardia de la secretaría de Desarrollo Humano está integrada por diez operadores especializados que realizan recorridas diarias con el objetivo de asistir a las personas en situación de calle, especialmente durante los meses más fríos.

El trabajo incluye la entrega de alimentos, abrigo y asistencia sanitaria, además de la contención para evitar situaciones de riesgo. En términos concretos, el municipio elabora unas 35 viandas diarias destinadas a este sector, utilizando aproximadamente 360 kilos mensuales de carne, pollo y verduras.

Uno de los dispositivos centrales es la “Casa Refugio”, ubicada en la zona de Parque Norte, que tiene capacidad para albergar hasta 12 personas por noche. Allí se brinda un espacio para dormir, ducharse con agua caliente, recibir una cena y acceder a elementos básicos de higiene. Durante el invierno pasado, 16 personas hicieron uso de este espacio, y “se prevé reforzar su funcionamiento en la temporada invernal de este año”, según comunicaron desde el área.

Para quienes no aceptan trasladarse al refugio, los equipos municipales continúan con la asistencia en la vía pública, garantizando al menos el acceso a comida caliente y ropa de abrigo.

ECP SITUACION DE CALLE En entradas de domicilios, cajeros automáticos o donde el frío golpee menos, se resguardan y pasan la noche las personas en Cipolletti. Estefania Petrella

Un problema local en un contexto nacional

La situación en Cipolletti se inscribe en un contexto más amplio a nivel país. El primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, arrojó un total de 9.421 personas en esta condición en Argentina. El informe nacional también confirma que el fenómeno afecta mayoritariamente a varones (83%) y que la gran mayoría son adultos.

En el caso de Río Negro, el relevamiento ubicó en 149 el total de personas en situación de calle, lo que dimensiona la escala provincial del problema y permite contextualizar la realidad cipoleña dentro de ese universo.

Relevamiento nacional

Además, el estudio nacional advierte que el 32% de las personas lleva más de dos años en la calle, lo que evidencia la dificultad de revertir esta situación. Entre las causas principales aparecen los conflictos familiares, la exclusión del hogar y el consumo problemático, factores que también se replican a nivel local.

Así, aunque Cipolletti presenta cifras relativamente bajas en comparación con grandes centros urbanos, los datos reflejan una problemática persistente, atravesada por la pobreza estructural, la falta de ingresos y las adicciones. En ese marco, el desafío no solo radica en la asistencia inmediata, sino en generar políticas de inclusión sostenidas que permitan cortar con el ciclo de vulnerabilidad.