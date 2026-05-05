Chocó una moto en la Ruta Chica, le provocó una fractura y se fugó: buscan testigos del accidente

El conductor impactó desde atrás a la moto, lo que provocó la caída violenta sobre el asfalto. La mujer se desempeña como empleada doméstica y solicita datos para acceder a asistencia médica.

La mujer venía desde Fernández Oro cuando fue impactada desde atrás por un auto, que después se dio a la fuga.

Una indignante situación tuvo lugar el sábado 2 de mayo en la Circunvalación con la Ruta 65 de Cipolletti. Una mujer sufrió un grave accidente cuando un vehículo la chocó desde atrás , le provocó que cayera de su moto y se fugó. La motociclista sufrió graves lesiones producto del choque, incluyendo la fractura de su clavícula .

Dado que el conductor se dio a la fuga , no auxilió a la víctima ni le ofreció los datos de contacto, Soledad comenzó una campaña para identificar al conductor que le provocó las heridas graves.

El accidente sucedió en la intersección de Circunvalación y Ruta Chica , cuando la mujer se trasladaba en su motocicleta desde Fernández Oro e intentaba cruzar el sector de las vías. Un auto la chocó desde atrás y la fuerza del impacto, provocó que cayera con fuerza contra el asfalto.

"Me chocó de atrás, y cuando caí, hubo gente que me ayudó, incluso a sacarme el casco, pero el auto que me atropelló se dio a la fuga", explicó Soledad.

Entre las obras se contempla una rotonda en el cruce de Ruta Chica y Perón. El corte parcial del tránsito iniciará mañana miércoles 25 desde las 8 hasta las 17 horas.

El conductor del vehículo no detuvo la marcha, ni se bajó a asistir a la víctima o a ofrecer los datos de contacto del seguro. Únicamente se limitó a huir del lugar y dejar a la mujer tirada sobre la calzada.

La mujer solicita testigos del accidente

El episodio del accidente tuvo varios testigos, por el área de alto tránsito donde sucedió el choque. Las personas que pasaban por el lugar asistieron a la mujer, la ayudaron a levantarse y llamar a la ambulancia.

“Dos personas llamaron a la policía y a la ambulancia, la verdad estoy agradecida con ellos, pero me gustaría saber quien es el conductor que me chocó y me dejó tirada. Una chica me dijo que se acordaba la patente, quisiera encontrarla, sería de gran ayuda”, indicó Soledad.

La mujer fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital, donde los médicos confirmaron que tenía quebrada la clavícula, producto de la violenta caída de su moto, además de otros golpes.

calle Salto y Ruta Chica

Soledad agregó que el accidente no solo le afectó físicamente, sino también a su vida cotidiana. La mujer explicó que había sacado su motocicleta recientemente de la concesionaria y que producto del accidente, quedó muy deteriorada. Además, agregó que todavía tiene que terminar de pagarla, lo que constituye un grave problema económico para la mujer.

Soledad pide ayuda para poder recuperarse de las heridas

La mujer se desempeña como empleada doméstica de casas particulares y su recuperación implicará de 3 a 4 meses de reposo, debido a las lesiones. La falta de cobertura del seguro del vehículo que le provocó el accidente, sumado a las dificultades físicas para volver a trabajar, le generaron un grave perjuicio económico a Soledad.

Por esta razón, Soledad solicita la colaboración de la comunidad de Cipolletti para buscar testigos del lamentable accidente y poder contactar al conductor responsable del choque.

Accidente ruta 22 cipo El accidente ocurrió en la mañana de este jueves sobre Ruta 22 y acceso a María Elvira sentido a Cipolletti.

El objetivo es reunir información sobre la persona que le provocó las lesiones, obtener los datos del seguro del auto y poder acceder a las prestaciones de asistencia médica correspondientes a este tipo de incidentes.

Se desconoce el modelo de vehículo involucrado en el choque, pero según explicó una testigo, recuerda la patente del vehículo, por eso, Soledad adjuntó los números de contacto 2995970395 o 2995286803 para que cualquier persona que tenga información, se comunique con ella.

“Yo estoy perdiendo de trabajar, ya que mi recuperación es de 3 a 4 meses. Estoy pagando mi moto y soy empleada doméstica, no sé cómo va a seguir todo esto, se hace muy difícil ”, concluyó.