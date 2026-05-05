Un hombre murió en un violento choque entre un auto y una moto

Un motociclista de 40 años murió tras ser embestido desde atrás por un auto en la Ruta 250. Investigan las causas del trágico siniestro vial.

Un hombre de 40 años falleció tras ser embestido por un automóvil en la ruta nacional 250.

Un fatal siniestro vial ocurrido este lunes por la noche en la Ruta Nacional 250 dejó como saldo la muerte de un hombre de 40 años, en un hecho que conmociona a la región del Valle Medio rionegrino. El episodio se registró a la altura del kilómetro 277, en jurisdicción del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona , y es materia de investigación judicial.

Según información oficial, el choque se produjo alrededor de las 20, cuando por causas que aún no fueron determinadas, un Peugeot 2008 que circulaba en dirección a la rotonda que conecta las localidades de Luis Beltrán y Lamarque impactó desde atrás a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que transitaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Cristian Agustín Giménez , de 40 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en la zona rural de Lamarque.

Choque fatal valle medio (1) El motociclista circulaba en dirección a la rotonda que conecta las localidades de Luis Beltrán y Lamarque.

El hecho generó un importante despliegue de los servicios de emergencia. En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona, personal de la Comisaría 19° de Luis Beltrán y equipos de salud de Lamarque, quienes constataron el fallecimiento del motociclista.

En el vehículo involucrado viajaba un hombre de 33 años junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad. De acuerdo a lo informado, ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad. No obstante, por precaución, los niños fueron trasladados al hospital de Lamarque para su evaluación médica.

Luis Beltran policia El Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona, personal de la Comisaría 19° de Luis Beltrán y equipos de salud de Lamarque trabajaron en el lugar. (Foto: archivo)

Investigación en curso

Tras el siniestro, la Fiscalía interviniente dispuso el inicio de actuaciones por “homicidio culposo en siniestro vial”, una calificación que se aplica en casos donde una persona pierde la vida como consecuencia de la imprudencia o negligencia de un tercero al volante.

Además, se ordenó el secuestro de ambos vehículos con el objetivo de realizar las pericias correspondientes que permitan determinar la mecánica del hecho. Estas diligencias serán clave para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el impacto.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del hospital de Choele Choel, donde se llevarán adelante los estudios forenses de rigor. En tanto, tanto la motocicleta como el automóvil quedaron resguardados en el predio del parque automotor judicial.

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Un nuevo llamado a la conciencia vial

Este nuevo hecho fatal vuelve a poner en agenda la problemática de la siniestralidad vial en la provincia. Los choques por alcance (como el ocurrido en este caso) suelen estar asociados a distracciones, exceso de velocidad, circulación sin luces o falta de distancia de seguridad entre vehículos.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades reiteran el pedido de responsabilidad al volante, especialmente en rutas donde conviven vehículos de distinto porte, como automóviles, motocicletas y transporte pesado.