Licitan la rotonda de Illia y Perón: la obra que promete cambiar uno de los cruces más conflictivos

El martes se abren sobres para una obra clave que busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad en una de las esquinas más transitadas.

La obra tendrá un plazo estimado de 210 días corridos. Foto: Gentileza.

El municipio de Cipolletti avanza con una obra esperada : la rotonda en la intersección de las calles Illia y J.D. Perón . Este martes 5 de mayo a las 10 se realizará la apertura de sobres en el edificio municipal, en el marco de la Licitación Pública N° 09/26.

El objetivo es mejorar el flujo vehicular en uno de los puntos más transitados de la ciudad y reducir los riesgos para conductores y peatones.

La intervención apunta a transformar por completo la circulación en el sector, con una obra integral que incluye:

Construcción de la rotonda y accesos con carpeta asfáltica

Entubado del canal de riego y del desagüe Curri Lamuel

Nueva señalización vial vertical y horizontal

Mejoras en el alumbrado público con tecnología LED

Ejecución de cordón cuneta

Además, se prevé incorporar iluminación moderna para garantizar mayor visibilidad y seguridad durante la noche.

Una obra dentro de un plan más amplio

El proyecto forma parte de un programa integral de movilidad que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y optimizar sus principales nodos de circulación.

Desde el municipio destacaron que estas obras son clave para el desarrollo económico y urbano, en un contexto de expansión sostenida.

Plazos y financiamiento

La obra tendrá un plazo estimado de 210 días corridos y será ejecutada como parte de un esquema de trabajo conjunto con la provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Obras Públicas.

La iniciativa apunta a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en un sector estratégico, donde el tránsito creció de manera sostenida en los últimos años.

Cuándo inauguran la obra de Ruta Chica y Circunvalación

La obra vial en la zona de Ruta Chica y Circunvalación continúa a ritmo sostenido y sin interrupciones, consolidándose como una de las intervenciones clave para mejorar la circulación en la ciudad.

Los trabajos se mantienen activos todos los días, incluso durante fines de semana y feriados, reflejando el objetivo de acelerar su finalización y dar respuesta a uno de los sectores con mayor tránsito.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su etapa final, con avances significativos en la construcción de derivadores que permitirán ordenar el flujo vehicular y reducir los puntos de congestión.

Esta mejora apunta a optimizar la conectividad en un modo estratégico, utilizado diariamente por miles de conductores.

Se prevé que en los próximos días quede inaugurada esta intervención, que busca no solo aliviar el tránsito, sino también acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad con infraestructura moderna y eficiente.