Corte total en una de las zonas más transitadas de Cipolletti: ¿hasta cuándo no se podrá circular?

Cortaron un tramo clave por obras de asfalto y hay desvíos. Enterate hasta qué hora durará y cómo impacta en el tránsito.

El corte se desarrolla este jueves por trabajos de asfalto y hay desvíos en el sector. Foto: Gentileza.

Este jueves 9 de abril se dispuso un corte total de calle Salto , en el tramo que va desde Ruta 65 hasta Ruta 22 , debido a trabajos de asfalto en una intersección clave para la circulación.

La medida impacta directamente en uno de los accesos más utilizados de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar caminos alternativos .

Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas , la interrupción del tránsito se mantendrá hasta las 18 horas de hoy .

Además, se están realizando cortes parciales sobre Ruta 65, lo que puede generar demoras y complicaciones adicionales durante toda la jornada.

Por qué se realizan los trabajos

Las tareas forman parte de una obra mayor de reasfaltado y construcción de derivadores en la Ruta Provincial 65 (Ruta Chica) y Circunvalación.

El proyecto incluye una inversión provincial superior a $1.600 millones y busca mejorar la circulación en sectores críticos, especialmente en cruces con vías ferroviarias.

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Qué cambios traerá la obra

Entre las intervenciones más importantes se destacan:

Nuevas intersecciones canalizadas en RP 65 y Mosconi

Obras similares en Ruta Provincial 65 y Perón

Mejor organización del tránsito en accesos a la ciudad

El objetivo es reducir tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano, beneficiando tanto a vecinos como a quienes circulan hacia localidades cercanas.

Recomendación clave para los conductores

Desde el Municipio solicitaron circular con extrema precaución en toda la zona afectada y respetar la señalización mientras duren los trabajos.