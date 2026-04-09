Corte total en una de las zonas más transitadas de Cipolletti: ¿hasta cuándo no se podrá circular?
Cortaron un tramo clave por obras de asfalto y hay desvíos. Enterate hasta qué hora durará y cómo impacta en el tránsito.
Este jueves 9 de abril se dispuso un corte total de calle Salto, en el tramo que va desde Ruta 65 hasta Ruta 22, debido a trabajos de asfalto en una intersección clave para la circulación.
La medida impacta directamente en uno de los accesos más utilizados de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar caminos alternativos.
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Según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas, la interrupción del tránsito se mantendrá hasta las 18 horas de hoy.
Además, se están realizando cortes parciales sobre Ruta 65, lo que puede generar demoras y complicaciones adicionales durante toda la jornada.
Por qué se realizan los trabajos
Las tareas forman parte de una obra mayor de reasfaltado y construcción de derivadores en la Ruta Provincial 65 (Ruta Chica) y Circunvalación.
El proyecto incluye una inversión provincial superior a $1.600 millones y busca mejorar la circulación en sectores críticos, especialmente en cruces con vías ferroviarias.
Qué cambios traerá la obra
Entre las intervenciones más importantes se destacan:
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Nuevas intersecciones canalizadas en RP 65 y Mosconi
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Obras similares en Ruta Provincial 65 y Perón
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Mejor organización del tránsito en accesos a la ciudad
El objetivo es reducir tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano, beneficiando tanto a vecinos como a quienes circulan hacia localidades cercanas.
Recomendación clave para los conductores
Desde el Municipio solicitaron circular con extrema precaución en toda la zona afectada y respetar la señalización mientras duren los trabajos.
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