Corte de tránsito por obras clave en Cipolletti: así afectará el movimiento en una esquina muy transitada

Desde este miércoles hay un corte parcial en una esquina clave por obras de bacheo y badenes. Cómo será el tránsito durante 15 días.

Desde este miércoles 8 de abril comenzó la segunda etapa del Plan de badenes y bacheo en Cipolletti , con trabajos que impactarán directamente en la circulación diaria.

La intervención se realiza en la intersección de calles Arenales y Don Bosco , donde se ejecutarán tareas clave para mejorar la infraestructura vial.

Como consecuencia de las obras, se dispuso un corte parcial de tránsito que afectará media calzada durante aproximadamente 15 días .

El esquema se aplicará todos los días entre las 8 y las 18 horas, por lo que se prevén demoras y cambios en la circulación en una zona muy transitada.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización en el lugar.

BACHEO CIPO (2)

Qué trabajos se están realizando

Las tareas forman parte de un plan integral impulsado por la Secretaría de Obras Públicas, en el marco de la Licitación Privada N° 5625.

Los trabajos incluyen reparación de badenes y bacheo en hormigón, lo que permitirá:

Mejorar la seguridad vial

Agilizar la circulación

Extender la vida útil de la calzada

Optimizar la transitabilidad

Otras zonas también en obra

El plan no se limita a un solo punto. Actualmente, las tareas también avanzan en la intersección de Esquiú y Discépolo.

En tanto, ya fueron finalizadas las obras en San Martín y Kennedy, donde se completaron trabajos similares.

Un plan que busca cambiar el tránsito

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la circulación en distintos puntos de la ciudad.

Mientras tanto, el mensaje para quienes circulan por la zona es claro: prever demoras y estar atentos a los desvíos en una esquina que estará en obra durante las próximas semanas.