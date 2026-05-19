Avanza el plan de asfalto: ya se ejecutaron 70 de las 500 cuadras previstas

El plan, que inició en marzo, avanza según los tiempos previstos. Esta semana hay nuevas intervenciones ¿por dónde?

Ya se completaron 70 nuevas cuadras de asfalto en Cipolletti de las 500 previstas.

El Plan de Asfalto que impulsa el municipio continúa avanzando a buen ritmo y ya alcanzó la ejecución de 70 cuadras desde su inicio en marzo de 2026. Se trata de una de las intervenciones urbanas más ambiciosas de la actual gestión, que prevé un total de 500 cuadras financiadas íntegramente con recursos municipales y que apunta a mejorar de manera integral la infraestructura vial de la ciudad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que los trabajos se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores, con frentes activos que permiten sostener el ritmo de ejecución. A poco más de dos meses del inicio del plan, el avance ya representa una porción significativa del total proyectado, con impacto directo en la conectividad urbana.

Las autoridades destacaron que el asfaltado no solo implica la colocación de la carpeta asfáltica, sino también una serie de tareas previas y complementarias que garantizan la durabilidad de la obra, como el movimiento de suelo, la ejecución de bases y subbases, y la adecuación de desagües pluviales.

ECP ASFALTO (14) El Plan de Asfalto 2026 inició en marzo y avanza según los tiempos establecidos. Estefania Petrella

Calle Chile, uno de los ejes principales

Uno de los puntos donde actualmente se concentran los trabajos es calle Chile. Allí se inició la ejecución del primer tramo comprendido entre Don Bosco y Manuel Estrada, donde ya se completaron las tareas de base. Además, se avanzó con la construcción de badenes en intersecciones clave como Primeros Pobladores y Manuel Estrada, mientras continúan las obras de cordón cuneta.

El plan contempla continuar con un segundo tramo que se extenderá hasta calle Perón, consolidando a esta arteria como un corredor estratégico dentro del entramado urbano.

Debido a estas intervenciones, la intersección de Naciones Unidas y Chile permanece cerrada al tránsito, por lo que se recomienda a los conductores respetar los desvíos y circular con precaución.

Obras finalizadas y en etapa avanzada

El avance del plan también se refleja en calles donde el asfaltado ya fue completado. Es el caso de Nahuel Huapi, donde solo restan trabajos puntuales en dos bocacalles, específicamente en las intersecciones con Larrosa y Puerto Rico.

Una situación similar se registra en calle Bolivia, donde se concluyó el pavimento en el tramo comprendido entre Mosconi y Confluencia, mejorando significativamente la circulación en ese sector.

En tanto, en calle Mosconi se finalizaron las tareas de base y actualmente se ejecutan los badenes, fundamentales para el correcto escurrimiento del agua de lluvia.

asfalto cipo Las cuadras incluyen conexiones domiciliarias de servicios de agua y cloaca.

Conexiones domiciliarias y obras complementarias

Además del asfaltado, el plan incluye una fuerte intervención en infraestructura de servicios. En calle Río Negro, por ejemplo, se llevan adelante conexiones domiciliarias que ya alcanzan las 79 de agua y tres de cloaca.

En calle Brasil, entre Naciones Unidas y La Esmeralda, se concretaron 104 conexiones de agua, mientras que en calle Paraguay continúan trabajos similares entre Naciones Unidas y Perón.

Por su parte, también se iniciaron tareas de conexiones domiciliarias en calles Pastor Bowdler y Capitán Gómez, ampliando el alcance de las mejoras y garantizando que las obras de pavimento se complementen con servicios esenciales.