La histórica estación meteorológica de Cipolletti volvió a funcionar tras meses sin emitir datos

La estación estuvo meses sin enviar información clave para pronósticos y alertas. Ahora volvió a funcionar con un solo trabajador.

La estación sumó a un nuevo observador en marzo de este año tras meses de inactividad. Foto: Archivo.

La histórica Estación Meteorológica de Cipolletti , dependiente del Servicio Meteorológico Nacional , volvió a emitir datos luego de varios meses de inactividad que encendieron la preocupación en la región.

El lugar, que funciona desde hace más de un siglo y cumple un rol clave para el seguimiento climático y los sistemas de alerta, había dejado de enviar información tras la jubilación de su único observador en agosto de 2024 .

La vacante quedó congelada por las restricciones nacionales y, durante meses, la ciudad se quedó sin registros meteorológicos oficiales.

“Los datos son fundamentales para los pronósticos y alertas”

Así lo explicó en LU5 Mauricio Gorostarsu, actual observador meteorológico de superficie de la estación cipoleña, quien logró incorporarse oficialmente el 1 de marzo de este año.

“Durante ese tiempo no se estuvieron emitiendo datos meteorológicos como temperatura, humedad, presión atmosférica o viento, que son fundamentales para los pronósticos y los sistemas de alerta”, señaló.

Según detalló, la recuperación de la estación permitió volver a enviar información clave tanto para la región como para el resto del país.

Cómo funciona la estación de Cipolletti

A diferencia de las estaciones aeroportuarias, que trabajan las 24 horas, Gorostarsu explicó que "la de Cipolletti es una estación climática y agrometeorológica que toma registros tres veces al día: a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche".

Allí se mide temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, precipitaciones y nubosidad, entre otras variables.

En ese sentido, detalló que "todos esos datos son enviados mediante códigos alfanuméricos a Buenos Aires, donde luego se integran al sistema nacional y sirven para elaborar pronósticos, emitir alertas meteorológicas y realizar estudios sobre cambio climático y evolución del clima".

“Hoy estoy solo y hago todo”

Gorostarsu también advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional tras los despidos registrados en el último tiempo.

“Hubo 240 despidos en el último mes y ya se suman a los que hubo en 2024. Hay estaciones que funcionan al límite y algunas incluso dejaron de emitir datos durante la noche”, explicó.

En el caso de Cipolletti, aseguró que actualmente es el único trabajador a cargo de toda la estación.

“No solamente realizo la emisión de datos, también tengo la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento”, contó.

Por qué los datos meteorológicos son tan importantes

El observador explicó que cada dato registrado en la estación tiene múltiples funciones: desde informar el estado del tiempo hasta colaborar con alertas tempranas y estudios científicos.

La información también integra redes internacionales de monitoreo climático que permiten analizar fenómenos meteorológicos, comparar registros entre distintas regiones y estudiar la variabilidad climática.

La recuperación de la estación de Cipolletti representa una noticia clave para el seguimiento del pronóstico en el Alto Valle y la Patagonia.