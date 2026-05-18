La histórica estación meteorológica de Cipolletti volvió a funcionar tras meses sin emitir datos
La estación estuvo meses sin enviar información clave para pronósticos y alertas. Ahora volvió a funcionar con un solo trabajador.
La histórica Estación Meteorológica de Cipolletti, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, volvió a emitir datos luego de varios meses de inactividad que encendieron la preocupación en la región.
El lugar, que funciona desde hace más de un siglo y cumple un rol clave para el seguimiento climático y los sistemas de alerta, había dejado de enviar información tras la jubilación de su único observador en agosto de 2024.
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La vacante quedó congelada por las restricciones nacionales y, durante meses, la ciudad se quedó sin registros meteorológicos oficiales.
“Los datos son fundamentales para los pronósticos y alertas”
Así lo explicó en LU5 Mauricio Gorostarsu, actual observador meteorológico de superficie de la estación cipoleña, quien logró incorporarse oficialmente el 1 de marzo de este año.
“Durante ese tiempo no se estuvieron emitiendo datos meteorológicos como temperatura, humedad, presión atmosférica o viento, que son fundamentales para los pronósticos y los sistemas de alerta”, señaló.
Según detalló, la recuperación de la estación permitió volver a enviar información clave tanto para la región como para el resto del país.
Cómo funciona la estación de Cipolletti
A diferencia de las estaciones aeroportuarias, que trabajan las 24 horas, Gorostarsu explicó que "la de Cipolletti es una estación climática y agrometeorológica que toma registros tres veces al día: a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche".
Allí se mide temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, precipitaciones y nubosidad, entre otras variables.
En ese sentido, detalló que "todos esos datos son enviados mediante códigos alfanuméricos a Buenos Aires, donde luego se integran al sistema nacional y sirven para elaborar pronósticos, emitir alertas meteorológicas y realizar estudios sobre cambio climático y evolución del clima".
“Hoy estoy solo y hago todo”
Gorostarsu también advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el Servicio Meteorológico Nacional tras los despidos registrados en el último tiempo.
“Hubo 240 despidos en el último mes y ya se suman a los que hubo en 2024. Hay estaciones que funcionan al límite y algunas incluso dejaron de emitir datos durante la noche”, explicó.
En el caso de Cipolletti, aseguró que actualmente es el único trabajador a cargo de toda la estación.
“No solamente realizo la emisión de datos, también tengo la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento”, contó.
Por qué los datos meteorológicos son tan importantes
El observador explicó que cada dato registrado en la estación tiene múltiples funciones: desde informar el estado del tiempo hasta colaborar con alertas tempranas y estudios científicos.
La información también integra redes internacionales de monitoreo climático que permiten analizar fenómenos meteorológicos, comparar registros entre distintas regiones y estudiar la variabilidad climática.
La recuperación de la estación de Cipolletti representa una noticia clave para el seguimiento del pronóstico en el Alto Valle y la Patagonia.
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