El señor del tiempo se retira para siempre con sincera y desgarradora confesión

Toda una vida dedicada a su profesión, ya jubilado seguía trabajando a pedido de los medios pero un viaje le acomodó las ideas y afloraron los sentimientos: "Asimilé que mi hija no está en casa...".

A las personas cuya vida laboral -o gran parte de la misma- transcurre en un mismo empleo, al que se brindan por completo e inconscientemente se aferran, suele costarle más el despegue una vez que llega la hora de jubilarse .

Si bien Rodolfo Merlino, el histórico meteorólogo de Cipolletti , pasó a retiro en agosto de 2024 , igualmente se mantuvo activo hasta estos días accediendo al pedido de los medios de comunicación, que no le encontraron un reemplazante aún.

Esa es una parte, una razón de su continuidad más allá de que le habían llegado los papeles de Anses y todos lo despidieron y felicitaron oportunamente. Pero el otro gran motivo resultó ser “escapar” de su propia realidad, es decir, seguir con la mente ocupada para “extrañar menos” a su única hija María José que vive en Estados Unidos junto a su yerno Rodrigo .

Merlino: "Es necesario que suelte, ya asimilé que mi hija no está en casa"

Fue un viaje reciente a Europa con su incondicional esposa María Liliana lo que indujo a tomar una irrevocable y definitiva decisión a este estimado vecino de 69 años. Le hizo un click al experto en el paseo por los rincones de Italia en el que vivieron sus ancestros, “mis cuatro abuelos”.

“Es necesario que suelte. Ya asimilé que mi hija no está en casa en Cipolletti, no quiero engañarme más, en todo caso teniendo tiempo libre para ir a verla o cuando venga ella acá y disfrutar de su presencia va a ser mejor. Además ahora necesito un poco más de libertad para moverme, tengo familia en San Luis, la relegué por mi trabajo, me perdí todos los acontecimientos sociales por estar atado al laburo. Me di cuenta cuando me fui de viaje a Europa que hay gente a la que sentía haber defraudado, no quiero fallarles más”, se sinceró con el corazón en la mano y lágrimas en sus ojos.

En sentidas declaraciones a LMC explicó que “la gente amiga de las radios, la tele, los portales me empezaron a decir que siguiera cuando me jubilé, no tenían donde recurrir. Les prometí hacerlo mientras me diera la nafta pero hasta aquí llegué señores”.

Ese aporte a la prensa lo hacía “por amor al arte, gratarola”, bromea. Confesó que incluso en un momento pensó en “buscar sponsors” para obtener algún rédito. Pero no obstante ahora optó por decir basta definitivamente.

Rodolfo Merlino invitó a los vecinos a observar el eclipse desde la sede de la Estación Meteorológica Cipolletti. Rodolfo Merlino cuando invitó a los vecinos a observar el eclipse desde la sede de la Estación Meteorológica Cipolletti. Francisco Sánchez V.

“Es hora de cortar, si conseguía auspiciantes que ya tenía fichados a un par, con mayor razón iba a estar atado por ese compromiso económico, iba a tener que cumplir. Aparte no te olvides que me convocaban de 18 regiones, no solo de Neuquén y Río Negro. También de San Luis, Córdoba, La Rioja, San Juan y tantas otras provincias”, esgrimió el popular Rodo.

Celebró que asoman sucesores en un oficio con poco recambio de personal y con él como fuente de inspiración: “he visto que hay muchos que están replicando mis ideas, que se están lanzando a los medios de comunicación a través de las redes sociales”.

Cómo será que ya dio vuelta la página por completo, que cuando se le pide un último pronóstico de cara al verano y lo que resta de primavera revela con una sonrisa: “No lo sé, te lo debo, ya no prendo más la compu”.

Rodolfo Merlino ahora se dedica a compartir momentos gratos con María Liliana, la ex directora de la escuela 53, a pasear, a proyectar reencuentros con su amada hija y a visitar más seguido a sus parientes de San Luis.

Es tiempo de disfrutar. Hay clima de alegría en su casa. Sol eterno, Rodo.

La emotiva carta de despedida del señor del tiempo

“Hola. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Creo que ya llegó mi jubilación definitiva.

Después de 25 días de viaje y otras actividades, siento que rompí el cordón que me unía a mi pasado laboral.

Mi familia y otros menesteres deben una mayor atención, además, después de asimilar que mi hija ya no estará presente por estár radicada en EEUU, es hora que viva para mí y no dedique tiempo para ocultar su ausencia.

Gracias a todos por el apoyo permanente

Espero para ustedes mucha prosperidad y buena vida.

Será un hasta siempre, aunque nuestra relación a partir de ahora sea de otra manera.

Gracias a todos por confiar en mí y lo que día a día compartía a pesar de los errores lógicos que está maravillosa ciencia impone.

Fue para mí un orgullo haber sido parte de sus vidas y trabajo, de haber sido para algunos un complemento para la comprometida tarea de informar. Para otros el simple hecho de cómo afrontar el día y para los productores como actuar ante una probable adversidad.

Hasta siempre, los abrazo.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

Rodolfo Arnaldo Merlino

Meteocipo Rodolfo Merlino Alto Valle”