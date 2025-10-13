Incendio de gran magnitud en Barrio Don Bosco movilizó cuatro dotaciones de bomberos

Las llamas se desataron en una casilla de madera y chapa. Las pérdidas materiales fueron totales.

Un incendio de importantes dimensiones se desató en una vivienda de madera y chapa ubicada en la calle Paraguay 1315 del Barrio Don Bosco durante la tarde del lunes. El siniestro se inició pasadas las 18:30 horas y demandó la intervención de cuatro dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti , que trabajaron más de una hora para contener el fuego.

El operativo fue solicitado a través del servicio de emergencias 109 , tras la alerta de vecinos que advirtieron la presencia de humo en el techo , en el sector lindero a una rotisería. Las dotaciones de bomberos N°03, 12, 20 y 21 se desplazaron rápidamente hasta el lugar y procedieron a las tareas de extinción y enfriamiento de la estructura .

Según el parte oficial de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, el fuego consumió por completo la casilla de aproximadamente 8 por 3 metros. La vivienda estaba construida con madera y chapa , elementos altamente inflamables y que son más propensos para la rápida propagación del fuego.

Las llamas alcanzaron una cama de dos plazas, una cocina, un ropero y diversas prendas de vestir. El fuego fue controlado cerca de las 19:35, momento en el que los bomberos lograron evitar la propagación hacia las viviendas cercanas o el local comercial contiguo. No se reportaron personas heridas ni intoxicadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

El origen del fuego sigue siendo desconocido

Se desconocen los motivos que iniciaron el fuego, ya que desde el cuerpo de bomberos informaron que el personal retornó a la base sin novedades, tras verificar que no quedarán puntos calientes ni riesgo de reinicio del incendio.

Afortunadamente, el incendio no se extendió hacia el local gastronómico contiguo ni afectó los paneles solares instalados en los techos del inmueble. Las llamas se concentraron únicamente en la casilla donde se inició el fuego, que resultó con daños materiales totales.

Tres incendios marcaron el inicio del finde largo para los Bomberos de Cipolletti

El inicio del fin de semana largo llegó con intensa actividad para los Bomberos Voluntarios de Cipolletti, que en menos de 48 horas intervinieron en tres incendios de distinta magnitud registrados en diferentes sectores de la ciudad. Las dotaciones actuaron con rapidez para evitar que las llamas se propagaran, aunque en dos de los casos las viviendas afectadas quedaron reducidas a cenizas.

Incendio en el barrio 10 de Febrero

El primero de los siniestros ocurrió el jueves 9 de octubre, cerca de las 23:35, en una vivienda del barrio 10 de Febrero. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, que al arribar constataron que una casilla de madera de 2x3 metros había sido consumida casi por completo por las llamas.

Incendio barrio 10 de febrero El primero de los siniestros ocurrió el jueves 9 de octubre, cerca de las 23:35, en una vivienda del barrio 10 de Febrero.

Los efectivos trabajaron durante más de media hora en tareas de escombramiento y enfriamiento de los postes para evitar la reignición del fuego. Según el parte oficial, en el sitio ya no quedaban llamas activas, aunque sí restos de brasas que amenazaban con reavivar el incendio. También intervino personal de Protección Civil, que colaboró en la evaluación de los daños y en la contención de los vecinos del sector.

Fuego en el kartódromo de Isla Jordán

Poco más de 24 horas después, en la noche del viernes 10 de octubre, los bomberos debieron acudir a un nuevo llamado. A las 23:11 horas, se desató un incendio de gran magnitud en el kartódromo de Isla Jordán, donde se prendió fuego un montículo de cubiertas usadas.

El siniestro requirió la presencia de tres dotaciones de Cipolletti y la colaboración del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. Las tareas se extendieron hasta la 1:30 de la madrugada, y demandaron un importante despliegue de recursos hídricos y logísticos, debido a la alta temperatura y la densa humareda que provocó el caucho al arder.

kartodromo cipolletti Se desató un incendio de gran magnitud en el kartódromo de Isla Jordán, donde se prendió fuego un montículo de cubiertas usadas.

En total, se sofocó un frente de fuego de 20x50 metros, correspondiente al acopio de neumáticos del predio. También se hizo presente Protección Civil, que coordinó acciones de seguridad para evitar el ingreso de curiosos al lugar. Las causas del incendio son materia de investigación, aunque no se descarta un origen intencional.

Dos viviendas afectadas en Toma Los Olmos

El episodio más grave se registró en la madrugada del sábado 11 de octubre, cuando a las 3:39 horas una dotación fue alertada por el incendio de dos casillas en el sector Toma Los Olmos. En pocos minutos, tres dotaciones trabajaron en el lugar, pero las estructuras, ambas de madera con techo de chapa, se encontraban completamente generalizadas al momento de la llegada del personal.

El fuego destruyó dos viviendas de 4x6 y 6x6 metros, respectivamente. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Según informaron los bomberos, no se pudo identificar a los propietarios de las construcciones, y la Comisaría Cuarta quedó a cargo de las actuaciones.