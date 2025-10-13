El Paseo del Mercado: dónde será el nuevo parque de Cipolletti

El Municipio anunció un nuevo paseo en un sector de Cipolletti históricamente abandonado. Tendrá carritos gastronómicos, espacio verde y un estacionamiento

El intendente Rodrigo Buteler anunció que se continúa trabajando en la recuperación del espacio público de la ciudad. Para ello, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se está trabajando en el proyecto de acondicionamiento y transformación del espacio ubicado sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia , el cual se transformará en un importante paseo verde denominado: Paseo del Mercado .

Según se informó desde el Municipio, actualmente está en proceso la elaboración del presupuesto que demandará la ejecución del proyecto.

Buteler, al respecto anunció: “ Tenemos ideas y proyectos nuevos todos los días. Se va a transformar en un paseo verde hermoso, con carritos gastronómicos, espacio verde y un estacionamiento. Estamos ordenando la ciudad y sobre todo poniéndola más verde”.

El proyecto Paseo de Mercado se desarrollará en un terreno que históricamente constituyó un espacio excedente del tejido urbano. La propuesta busca revalorizar y poner en uso este sector, incorporándolo al circuito de espacios públicos de la ciudad mediante un diseño que favorece la circulación peatonal, el encuentro ciudadano y la integración paisajística.

espacio verde general paz

El diseño toma como referencia al álamo, especie emblemática del Valle, como elemento representativo del paisaje regional. Este se incorpora como protagonista del arbolado y objeto de diseño, especialmente en las dos cabeceras que conforman los puntos de inicio y cierre del recorrido.

El Parque posee un trazado lineal que conecta dichas cabeceras mediante un espacio apergolado central, conformando un recorrido continuo que estructura el conjunto. La propuesta se completa con áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano que aportan confort y funcionalidad al espacio.

Los elementos principales serán:

Paseo peatonal lineal con estructura apergolada.

Dos cabeceras o plazas secas con presencia predominante del álamo.

Parquización y tratamiento paisajístico del entorno.

Sistema integral de alumbrado público.

Mobiliario urbano y áreas de descanso.

El Paseo de Mercado busca consolidar un nuevo espacio público de calidad, promoviendo la integración urbana, la puesta en valor del borde ferroviario y la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre calle Pacheco.

El Parque Estación 65

La idea de convertir en paseos terrenos históricamente abandonados comenzará con el Parque Estación Nº65, un nuevo espacio verde en General Paz y Paso de los Libres. El encuentro se realizó en el quinto piso del edificio municipal y marcó el inicio del proceso para convertir un sector degradado en un lugar de encuentro, recreación y naturaleza.

El Parque Estación Nº65 se proyecta en la esquina de Paso de los Libres y General Paz, donde actualmente existe un predio en desuso. La propuesta busca poner en valor el entorno natural del canal y generar un nuevo punto de conexión barrial.

El diseño contempla una superficie total de 3.000 metros cuadrados, incluyendo el área del parque y el canal lindante. Se prevé la creación de espacios verdes aterrazados, senderos peatonales, una cortina de álamos y un sector gastronómico pensado para la instalación de food trucks. Además, se sumará mobiliario urbano, forestación y zonas de descanso para las familias.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $576 millones y fue impulsada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio. Se presentaron cinco ofertas interesadas en la obra y en los próximos días se conocerá la firma adjudicada.