Secuestran más de una tonelada de alimentos en mal estado

Operativos de control en Cipolletti y Cinco Saltos terminaron en el secuestro de 1400 kilos de alimento en mal estado dentro del circuito comercial.

En un operativo conjunto entre el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipollett i y el área de Abasto municipal, se incautaron más de 700 kilos de productos alimenticios por incumplimientos a las normas sanitarias.

Durante el control, que se desarrolló entre las 10:30 y las 11:30, se detectaron tres vehículos utilitarios que transportaban alimentos sin las condiciones de higiene, rotulación o temperatura exigidas por la ley.

En el primer procedimiento, a las 10:30, se decomisaron 40 kilos de productos de almacén, 3,5 kilos de hamburguesas y 12 kilos de nuggets por falta de habilitación para el transporte, aunque los productos se mantenían en condiciones térmicas adecuadas.

Decomiso carne mal estado Cipolletti La Policía de Río Necro incautó dos toneladas de carne en mal estado que se vendía en Cipolletti. Gentileza

Minutos después, a las 10:45, se interceptó otro vehículo con 60 kilos de frutos rojos y 2 kilos de maracuyá sin rotulado, motivo por el cual se procedió a la incautación y se labró el acta correspondiente.

El caso más grave ocurrió a las 11:10, cuando un camión fue sorprendido transportando 600 kilos de menudencias sin identificación, sin refrigeración y sin documentación sanitaria que acreditara su procedencia. Por la gravedad de las infracciones, se realizó el decomiso total de la carga.

Los alimentos fueron retirados del circuito comercial para su disposición final.

Nuevo secuestro de carne en mal estado

La Brigada Rural de la Policía de Río Negro decomisó más de 700 kilos de carne en mal estado durante un operativo conjunto con la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Las inspecciones se realizaron en ocho carnicerías de Cinco Saltos, en el marco de una serie de controles que esta semana también alcanzaron a comercios de General Roca y Cipolletti.

Lo que parecía una jornada rutinaria de fiscalización terminó con un hallazgo alarmante: más de 700 kilos de carne en condiciones absolutamente inapropiadas para el consumo humano. Los inspectores encontraron productos en estado de putrefacción, carne picada congelada sin rótulo legal, y cortes almacenados en lugares que no cumplían con ninguna norma sanitaria.

Se labraron seis actas conforme a la Ley Provincial 2534 de Ganadería y al Código Alimentario Argentino (Ley 18.284), y todo el material decomisado fue trasladado al digestor de General Roca para su correcta eliminación. Así se evitó que esa mercadería llegara a las mesas de las familias rionegrinas.

Este operativo se suma a los controles realizados en General Roca y Cipolletti durante la misma semana, donde también se detectaron irregularidades en la comercialización de productos en la carnicerías.

La Brigada Rural, junto a los equipos técnicos del Ministerio, continúa intensificando su presencia en el territorio, con el objetivo de garantizar que lo que se vende en los comercios cumpla con los estándares de salubridad y trazabilidad.