Comenzó un recambio cloacal en pleno centro de Cipolletti y hubo interrupción del tránsito

Este domingo comenzaron a cortar el pavimento para luego abrir la zanja que permitirá llegar al ducto a reemplazar. Estiman que el trabajo demandará una semana.

La empresa ARSA -Aguas Rionegrinas- comenzó durante la mañana de este domingo los preparativos para cambiar la cañería cloacal en la calle Roca, entre España y Villegas, pleno centro de Cipolletti, donde por algunas horas fue interrumpido el tránsito vehicular.

Los trabajos fueron anunciados días atrás luego de que se hiciera público el reclamo de vecinos y comerciantes del sector por una continua pérdida de agua que se registraba en la vereda del edificio Arrayanes, de donde brotaba un chorro que se extendía sobre el cordón cuneta, llegando incluso hasta la plaza San Martín Pero además afirmaron que se percibía un olor fétido y temían que se incrementara con la llegada de las altas temperaturas . Los más afectados aparecían los bares, dado que ocupan el frente de la calle (macromanzanas) y el líquido se acumula bajo las tarimas que instalaron, perjudicando la imagen y el ambiente en general.

Fuentes de la firma estatal informaron que se colocará un nuevo conducto de unos 100 metros para reemplazar el antiguo que ha colapsado por su menor dimensión, mal estado y el aumento de la demanda del servicio. De hecho ya hubo intervenciones similares en otros puntos del área céntrica, como ocurrió hace un tiempo en las calles San Martín, Fernández Oro, Venezuela y Naciones Unidas. En este último caso reemplazaron dos cuadras de cañerías que se encontraban en mal estado por la antigüedad y roturas que provocaban colapsos y desbordes frecuentes.

Cortar la calle

Uno de los operarios informó que la labor demandará cerca de una semana, ya que primero tendrán que romper el pavimento hasta llegar al caño a reemplazar, una labor que aparece como nada sencilla.

Minutos después de las 7 de la mañana un equipo de trabajadores con camiones y herramientas se instaló en la cuadra céntrica y se organizaron para iniciar la labor. Primero cortaron el tránsito en la esquina de Roca y España, mientras que en el cruce con Villegas el equipo de trabajadores comenzó a rajar la superficie con una cortadora de hormigón que produce un fuerte ruido. Previamente habían trazado dos líneas paralelas por el medio de la calle, donde deberán abrir la zanja, que permitirá luego el recambio del material.

Obra Arsa calle Roca 2

"Solicitamos a los vecinos y vecinas transitar por precaución por el lugar. Pedimos disculpas ante los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión por la situación", expresaron en un parte de prensa.

Poco después del mediodía suspendieron la tarea y habilitaron la circulación vehicular. El lunes la volverán a retomar.

Se informó que los residentes de la cuadra que no tendrán inconvenientes para entrar y salir con sus vehículos, ya que organizarán los espacios de tránsito que irán habilitando de acuerdo vayan avanzando los trabajos.

Caño degradado

Las autoridades de ARSA estaban al tanto de la fuga de agua y lo tenían en la carpeta de las reparaciones que debían realizar. Pero este caso la obra es de gran envergadura, además de afectar un calle céntrica con notable movimiento comercial y de vehículos.

Luis Arguello, el jefe de Servicios local, había informado ante la consulta de LMCipolletti que el caño original sufrió una degradación del material, influenciado por el tiempo que prestando el servicio de escurrimiento cloacal.