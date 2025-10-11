Cipolletti: Detienen a un joven con estupefacientes en el barrio Anahí Mapu

El hecho ocurrió el viernes por la noche luego de la denuncia telefónica de un vecino.

Personal de la Comisaría 45° de Cipolletti detuvo el viernes por la noche en el barrio Anahí Mapu a un joven tras ser hallado en actitud sospechosa y en posesión de estupefacientes.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21.30, cuando un vecino se comunicó telefónicamente con la dependencia policial para advertir sobre la presencia de un individuo con comportamiento inusual en las inmediaciones de un local comercial.

Los efectivos, tras entrevistarse con la dueña del comercio, lograron identificar al sospechoso de 25 años, quien se encontraba bajo los efectos de estupefacientes y adoptó una actitud hostil frente a los efectivos.

droga

Durante la requisa se encontró en su morral un cigarrillo artesanal y una bolsa con una sustancia vegetal, presumiblemente marihuana.

Se dio intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, que dispuso el secuestro de la sustancia y la correspondiente imputación bajo la Ley 23.737.