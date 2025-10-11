Drama y sangre en una familia de la zona: "¡Cómo vas a apuñalar a tu hermano!"

El triste episodio ocurrió en las últimas horas. Una mujer, al parecer pariente de ambos, alertó a la policía en medio del dolor.

Una violenta pelea familiar en General Roca terminó con un hombre herido con un arma blanca y otro detenido. El episodio se registró el viernes por la noche en una vivienda de calle Chile al 1500, donde intervino personal policial y de salud.

Según se informó, una mujer que sería pariente de ambos dio aviso a la Policía al advertir que uno de los involucrados en la discusión tenía lesiones graves tras una discusión entre dos hermanos. ¡Cómo vas a apuñalar justo a él, a tu hermano!, gritaba la señora.

Al llegar al lugar, el personal constató que el hombre había sido apuñalado durante la pelea y requería atención urgente.

El estado de salud de la víctima

Fuentes del caso detallaron que el herido presentaba heridas en la zona abdominal y en una pierna. Fue asistido por personal médico y trasladado al hospital Francisco López Lima, donde permanece internado. Si bien su cuadro era delicado al momento del ingreso, los primeros informes indicaron que no correría riesgo de vida.

El agresor, según el sitio ANR, fue identificado como el hermano de la víctima, resultó detenido poco después del hecho y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.