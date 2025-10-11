Tristeza en La Visera: Cipolletti no pudo con Kimberley y quedó eliminado

El Albinegro igualó 0 a 0 en el partido de vuelta y se quedó afuera de la Reválida tras haber caído por 1 a 0 en la ida.

Cipolletti empató 0 a 0 ante Kimberley por el duelo de vuelta de la segunda etapa de la Reválida en La Visera y quedó eliminado, dando por finalizada su temporada en el Torneo Federal A 2025 . El Capataz debía ganar por cualquier resultado para poder avanzar, luego de haber caído 1 a 0 en el partido de ida en Mar del Plata. Con 10 jugadores en los últimos minutos del segundo tiempo, la épica no fue posible .

El juez del encuentro es Juan Nebbietti . Se trata del mismo juez del 3 a 1 de la zona Campeonato contra Kimberley que tomó varias decisiones erróneas en contra de Cipo.

La principal novedad del encuentro por el lado del Albinegro está en la titularidad de Federico Acevedo, que arranca entre los 11 iniciales por primera vez en el año, como la gran apuesta para el día de la fecha.

Los primeros minutos del duelo, lejos de tener jugadas claras para ambos equipos, lo que tuvo fueron múltiples infracciones en la mitad de la cancha que transformaron el partido en uno bastante cortado.

Al cabo de la primera media hora de partido, la intensidad de la presión de Cipolletti aflojó y comenzó a permitir que Kimberley cruce su campo, algo que no había ocurrido con frecuencia.

Las aproximación más clara del Capataz fueron un remate desviado de Cristian Ibarra, a los 38 minutos del primer tiempo, cuando había quedado mano a mano con el arquero Diego Aguayo. Sobre el final del primer tiempo, también hubo un cabezazo que el guardametas controló sin mayores problemas.

En el inicio del complemento, Cipo jugó todas sus armas al ataque y varios centros cayeron en el área de Kimberley, aunque no lograron transformarse en jugadas de peligro certero. A los 60' minutos, Yago Piro ensayó una chilena que quedó en las manos del arquero.

A los 75 minutos, Cipolletti se quedó con 10 jugadores en una decisión polémica de Juan Nebbietti que expulsó a Agustín Stancato, quien cortó un avance del equipo visitante con una infracción que no pareció ser para tarjeta roja.

Con uno menos, los últimos minutos fueron más buenas intenciones que juego en equipo: los pelotazos al área fueron la principal arma de los locales, que no lograron romper el cero para avanzar a la siguiente ronda de la Reválida.

El Chango Cravero no pudo contar con un jugador clave en esta instancia: Lucas Mellado, quien se fue expulsado en Mar del Plata. En su lugar ingresó Matías Páez para este partido, además de otras modificaciones como las de Gustavo Mbombaj, Leandro Vella y Federico Acevedo por Nehuén García, Gonzalo Lucero y Nicolás Parodi. Sin embargo, ninguno de estos cambios pudo hacer la diferencia para conseguir la victoria que le hubiera dado la clasificación a Cipo.

Las formaciones de Cipolletti y Kimberley

FEDERAL A - 16AVOS REVÁLIDA VUELTA

CIPOLLETTI - KIMBERLEY

Kimberley: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Ever Ullua, Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Leonardo Verón; Santiago Castillo y Brian Cos. DT: Mariano Mignini.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa y Gustavo Mbombaj; Andrea Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez y Leandro Vella; Cristian Ibarra y Federico Acevedo. DT: Daniel Cravero.