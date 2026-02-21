Secuestran un camión por una causa de estafa

Se trata de un camión Mercedes Benz sobre el que también pesa una causa por retención indebida. La entrega del vehículo se realizó sin incidentes.

El camión Mercedes Benz tenía una denuncia por estafa y detención indebida.

Un camión Mercedes Benz fue secuestrado este jueves al mediodía en Cinco Saltos , en el marco de una investigación judicial por presunta estafa y retención indebida. El procedimiento estuvo a cargo de los agentes de la Comisaría Séptima y se llevó adelante alrededor de las 12:30, como parte de las diligencias ordenadas por la Justicia.

El rodado fue localizado en la intersección de las calles Martín Fierro y Guillermo Backhouse . En ese lugar, un hombre lo entregó de manera voluntaria , dando cumplimiento a las actuaciones dispuestas dentro del expediente en trámite.

Según se informó, la medida se adoptó para preservar el vehículo como elemento clave dentro de la investigación. El secuestro se realizó sin tensiones ni incidentes ya que el hombre que estaba a bordo del vehículo lo entregó voluntariamente al conocer la causa que pesaba sobre el rodado.

El camión quedó resguardado en la dependencia interviniente, donde permanecerá hasta que el fiscal de la causa determine los pasos a seguir. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.

Encontraron abandonado en Choele Choel un auto que habían robado en Cipolletti

Un Volkswagen Gol color blanco que había sido robado días atrás en Cipolletti apareció abandonado en Choele Choel, la ciudad del Valle Medio rionegrino.

Una patrulla de la Comisaría 8va detectó al vehículo que había sido dejado estacionado en la calle Alfonsina Storni casi Moreno, un sector ubicado al sudoeste de la ciudad aledaño a un brazo del río Negro que tiene un frondoso parque muy transitado por vecinos.

Gol de Cipo en Choele El Volkswagen Gol robado en Cipolletti apareció en Choele Choel. Policía Río Negro

Un detalle les llamó la atención a los policías: la puerta del conductor estaba entreabierta, por lo que bajaron del móvil para averiguar de quien era el auto. Consultaron a los vecinos y nadie sabía quien era su propietario, ni pudieron precisar el tiempo que llevaba allí. Tampoco aportaron datos acerca de quien o quienes pudieron haberlo dejado en el lugar.

Un alivio para los dueños

Ante la sospecha de su procedencia, los efectivos consultaron entonces el estado de dominio y surgió como novedad que presentaba un “pedido de secuestro” vigente por el delito de robo.

El hecho delictivo ocurrió el domingo 1 de febrero último y denunciado en la Comisaría 4ta de Cipolletti, informaron fuentes de la fuerza provincial.

Con intervención de las fiscalías de Choele Choel y Cipolletti se realizaron las actuaciones tendientes al secuestro del vehículo para su posterior entrega a los dueños y se dispusieron varias medidas periciales tendientes a esclarecer el hecho.