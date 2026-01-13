Alertan por estafas en colectas para las víctimas del incendio en Epuyén y El Hoyo

Los grupos locales de redes sociales se inundaron de publicaciones falsas que simulan ser colectas destinadas a recaudar fondos para los damnificados del siniestro en Río Negro y Chubut.

Las publicaciones falsas tienen las mismas fotografías y texto que la información original, solo cambian el alias para recibir las donaciones.

Una repudiable situación tuvo lugar en el marco de los incendios que afectan a Epuyén , El Bolsón y El Hoyo . Se trata de estafas vinculadas a colectas solidarias destinadas a los damnificados que perdieron sus hogares, vehículos y demás propiedades que fueron alcanzadas por las llamas.

Los vecinos y usuarios de redes sociales alertaron sobre maniobras fraudulentas que simulan ser colectas solidarias con el objetivo de recaudar fondos, comprar materiales para la reconstrucción de las viviendas y reemplazar los elementos perdidos durante el incendio .

Según relataron usuarios de diferentes páginas comunitarias, personas malintencionadas modifican el alias y CBU con mensajes solidarios basados en publicaciones legítimas. El posteo utiliza el mismo texto y la fotografía del damnificado , lo que genera confusión entre quienes desean colaborar.

Estas acciones se replican principalmente en redes sociales como Facebook e Instagram, donde la información circula con rapidez. Las advertencias surgieron a partir de publicaciones de participantes anónimos que replican los flyers de colectas con alias fraudulentos que buscan desviar las donaciones económicas, aprovechándose de la emergencia ígnea en beneficio propio.

Proyecto nuevo (2) Los estafadores aprovechan la masividad de grupos de compra- venta para realizar las publicaciones.

Las publicaciones son a través de perfiles anónimos

Otro punto que genera preocupación es que las estafas se realizan desde perfiles falsos o anónimos, lo que dificulta su rastreo, investigación y posterior denuncia. Los responsables de estas reprochables publicaciones aprovechan la difusión masiva en los grupos de compra-venta o clasificados que poseen miles de seguidores de la Comarca Andina.

Las publicaciones son difíciles de identificar su veracidad ya que utilizan las mismas fotografías y textos para recaudar los fondos. Una publicación difundida por voluntarios que ayudan a los damnificados de los incendios, reconoció un posteo idéntico que simulaba ser una colecta solidaria, con un alias fraudulento. La difusión de estos mensajes erróneos contribuyen a que los estafadores perciban montos solidarios para beneficio propio.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 21.04.19 Este tipo de publicaciones de colectas solidarias si son verdaderas.

Ante este escenario, vecinos y voluntarios recomendaron verificar cuidadosamente cada dato antes de realizar una transferencia, corroborando que los alias y números de cuenta coincidan con la información difundida por los Bomberos Voluntarios, Municipios, comisiones vecinales o familiares directos de los damnificados.

Además, se solicitó no compartir publicaciones falsas ni reenviar mensajes con información errónea. Ya que la viralización de estos posteos contribuye a multiplicar la recaudación fraudulenta de los estafadores.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 21.04.30 Autoridades municipales solicitaron verificar los datos y alias antes de enviar las donaciones.

Sin embargo, las verdaderas colectas continúan recaudando fondos destinados a recuperar los hogares, talleres y emprendimientos que se perdieron en el incendio. Vecinos, familiares de damnificados y demás voluntarios realizan publicaciones con los nombres de las personas afectadas por las llamas, la vivienda o propiedad que perdió en el incendio y los alias con detalles, con el objetivo de que las donaciones lleguen directamente a las verdaderas víctimas del siniestro.