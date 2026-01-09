El crudo relato de un vecino que vio cómo prendieron fuego entre Epuyén y El Hoyo

El testimonio de un vecino oriundo de Allen cuenta cómo continúa el combate de los brigadistas y vecinos de los incendios en El Hoyo y Epuyén. Actualmente protegen a la Escuela 81 para que no lleguen las llamas.

Los incendios en la zona cordillerana de Chubut continúan descontrolados y el avance de las llamas mantiene alerta a brigadistas , vecinos y a toda la comunidad de El Hoyo y Epuyén . Claudio Pucheta, un vecino de Allen que tiene una cabaña en El Hoyo, relató la alarmante situación de los incendios con tres focos nuevos iniciados recientemente en el Cañadón Las Arenas en el área del Pedregroso, la colaboración de las cuadrillas de vecinos y el incansable trabajo de los brigadistas para proteger las viviendas y el bosque nativo del fuego.

La situación se desbordó el jueves cuando el personal de Vialidad Nacional tuvo que interrumpir el tránsito en la Ruta Nacional 40 ante la llegada de las llamas a la calzada. Esta situación movilizó a varios trabajadores del SPLIF que colaboran para contener el fuego. En la actualidad, los brigadistas luchan contra las llamas que están a escasos metros de la Escuela N°81.

Claudio explicó que el incendio se complicó por el avance de las llamas, la complejidad de la logística para cargar agua en las autobombas para apagar el fuego, las altas temperaturas y las ráfagas de viento que potencian la magnitud del incendio. El trabajo de los brigadistas no alcanza con la cantidad de focos prendidos, lo que genera la movilización de cuadrillas de vecinos con recursos propios para combatir el siniestro.

“Acá el incendio está super activo, el fuego se descontroló en El Hoyo. Están trabajando dos helicópteros y dos aviones hidrantes, recién acaba de pasar el avión grande que trajeron de Santiago del Estero. Nosotros estamos en el medio de El Hoyo y Epuyén, se ve una nube de humo tremenda”, relató.

El relato de un vecino de Allen del avance de las llamas en Epuyén y El Hoyo

Según contó Pucheta, las condiciones climáticas anunciaban un tiempo favorable con nubes en la montaña, pero finalmente la temperatura subió y la presencia de viento complicó la jornada de trabajo. “El viento rotó y el fuego se expandió de forma rápida. La verdad pensábamos que se iba a apagar, pero el viento cambió de rumbo y se complicó todo”, indicó.

Las llamas amenazan a la Escuela N°81 de El Hoyo

La cabaña de Pucheta está ubicada en El Hoyo, en el límite de Epuyén. La vivienda del vecino de Allen se encuentra a solo 6 kilómetros de los focos activos en la montaña. Actualmente, hay dos columnas de humo en los cañadones, que amenazan con quemar la Escuela N° 81 a tan solo 3 kilómetros de distancia del fuego. Además, se registraron tres focos nuevos de incendio en el Cañadón Las Arenas, en el área del Pedregoso.

“Así está el fuego entre la Escuela 81 que está sobre la Ruta 40, las llamas están cerca de una chacra llamada El Monje. Desde ahí hasta nuestra cabaña tenemos 6 kilómetros. Está empezando a correr viento, así que están con mucho trabajo los brigadistas”, señaló Pucheta.

La colaboración de las cuadrillas de vecinos y los puestos de hidratación para voluntarios

La solidaridad de la gente se manifiesta con las cuadrillas de vecinos equipados con bombas de agua y mochilas hidrantes que colaboran en los sectores más afectados. Un reflejo de esto es la instalación de una globa en el puente de ingreso a Puerto Patriada para que asistan los brigadistas, damnificados y voluntarios que ponen su energía y herramientas para apagar las llamas.

“Recién pasamos a dejar agua mineral y algunos alimentos en la globa para que los brigadistas puedan comer y descansar. Ahora estamos cerca de una cisterna en el arroyo El Pedregoso para recolectar agua, pasa que deja de bombear y nos quedamos sin agua. Además no hay luz y eso dificulta la comunicación”, explicó el vecino de Allen.

Pucheta relató que vieron a tres personas iniciar tres focos de incendio a las 20:15 horas en el Cañadón Las Arenas en el área del Pedregoso. El fuego se suma a los dos focos previos en cercanías de la chacra El Monje, los brigadistas trabajan intensamente para evitar que las llamas alcancen la Escuela N° 81 de El Hoyo y el avance hacia otras áreas urbanas.