Incendio en Epuyén: casas quemadas, cerca del millar de evacuados y turistas escapando del fuego

El fuego que inició ayer en Puerto Patriada ya consumió diez viviendas. El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres está en el lugar y mañana llegaría el Ministro del Interior, Diego Santilli.

Un incendio forestal que comenzó en Puerto Patriada sobre el Lago Epuyén , avanza de forma descontrolada hacia Lago Puelo y El Hoyo , en Chubut. Uno de los focos se dirige hacia el ejido urbano de Epuyén y el otro va rumbo a los parajes El Desemboque y El Pedregoso , cerca de la cumbre del cerro Pirque .

El fuego que inició en el día de ayer en el paraje Puerto Patriada continúa activo , pasó por el Rincón de los Lobos y en la actualidad se desarrolla en el Cerro Pirque, lo que provocó la evacuación preventiva de un barrio de Epuyén, donde se ubica la principal amenaza a zonas urbanas. El incendio ya consumió 3.000 hectáreas y provocó 10 viviendas siniestradas .

Todo comenzó en la tarde del lunes en un sector llamado Primera Cantera , en inmediaciones de Puerto Patriada . El avance del fuego fue extremo debido a los fuertes vientos y altas temperaturas , cercanas a los 30 grados, condiciones que se mantuvieron hasta hoy. El avance del fuego provocó la evacuación de 700 personas , algunos de ellos pernoctaron en la Escuela 223 , donde se estableció un centro para recibir a los que debieron abandonar sus hogares para resguardarse del fuego.

Los medios aéreos que participan del combate del incendio son un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos anfibios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de un avión anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

Ignacio Torres llegó al lugar y anunció la llegada de Santilli

Actualmente, el comportamiento extremo del fuego provocó la evacuación de la zona de camping La Playita hasta la Angostura, de la localidad de Epuyén. Según informó Noticias del Bolsón, el fuego ya coronó el Cerro Pirque y avanza hacia la desembocadura del lago sobre el río Epuyén, lo que encendió las alertas del Gobierno de Chubut. En este contexto, el intendente de Epuyén, José Contreras le solicitó a la población extremar las precauciones y tener preparada una mochila de emergencia con documentación personal, medicamentos de uso habitual, botellas de agua y elementos esenciales.

incendio El incendio en Bariloche fue controlado rápidamente, informó el Gobierno de Río Negro.

El comportamiento extremo del fuego generó que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres asista al área siniestrada para coordinar medidas de coyuntura ante la situación límite. Además, está prevista la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli para mañana miércoles 7 de enero, con el objetivo de realizar el seguimiento del escenario y la adopción de nuevas decisiones.

La principal amenaza está en la ladera norte del cerro Pirque

El incendio comenzó en Puerto Patriada en un sector llamado Primera Cantera, se extendió al paraje Puerto Patriada y va rumbo hacia el oeste en el paraje El Desemboque y hacia El Pedregoso, ubicado en la cumbre del Cerro Pirque. La principal amenaza a las áreas urbanas reside en la ladera norte del cerro Pirque, ubicado en la margen norte del lago Epuyén.

Además de los cientos de turistas que quedaron varados en el área de Puerto Patriada y El Hoyo, hoy continúan autoevacuándose ante la presencia de humo. Las imágenes satelitales mostraron que las columnas de humo llegaron a localidades como Bariloche, San Martín de los Andes, Cipolletti y Neuquén capital.

La emergencia ígnea que afecta a distintas zonas del norte de la Patagonia encendió las alertas en la Comarca Andina. En Bariloche, durante la jornada del lunes, se registró un foco en la cantera Eva Perón, a escasa distancia del casco urbano. El incendio de interfase fue combatido por Bomberos Voluntarios, Protección Civil y el Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), con el despliegue de cinco móviles y catorce combatientes, además del apoyo aéreo de un helicóptero y un avión hidrante. El Gobierno de Río Negro informó que el foco se encuentra en etapa de liquidación y sin peligro de propagación.

Los combatientes del Splif El Bolsón se sumaron a las tareas en Puerto Patriada y trabajaron en un incendio de interfase en Loma del Medio.

A la vez, combatientes del Splif El Bolsón se sumaron a las tareas en Puerto Patriada y trabajaron en un incendio de interfase en Loma del Medio. Ese foco logró ser hoy controlado, mientras se mantienen los trabajos de enfriamiento sobre el perímetro afectado.