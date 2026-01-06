Incendios en la región andina: los focos en Río Negro están controlados y refuerzan la vigilancia

Los incendios en Bariloche y El Bolsón están controlados, pero continúa el monitoreo. Autoridades pidieron extremar cuidados y recordaron la prohibición total de hacer fuego.

Los focos ígneos en Bariloche y El Bolsón, fueron controlados según confirmó el SPLIF.

Los incendios registrados durante la jornada del martes en la región andina de Río Negro ingresaron en una etapa decisiva. Según confirmaron fuentes oficiales, los focos detectados en distintos puntos de la cordillera se encuentran actualmente controlados o en fase final de liquidación , aunque las autoridades mantienen el estado de alerta ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

En Bariloche , el foco ígneo que se había iniciado en la cantera Eva Perón permanece en fase de liquidación , con tareas de vigilancia permanente. Desde los equipos técnicos explicaron que, si bien aún puede observarse alguna actividad superficial, no existe riesgo de propagación , aunque se mantiene el monitoreo para evitar rebrotes.

Una situación similar se registra en El Bolsón , donde el incendio de Loma del Medio se encuentra controlado . Allí continúan los trabajos de extinción sobre el perímetro afectado, con el objetivo de asegurar la completa estabilización del área y evitar reinicios ante posibles cambios en el viento o el aumento de la temperatura.

Los incendios de Bariloche y El Bolsón están controlados

Preocupación por el avance del fuego en Chubut

La principal inquietud de la jornada está puesta en el incendio que se desarrolla en Puerto Patriada, ya en territorio chubutense. Según detallaron las autoridades, el fuego presenta comportamientos inusuales, avanzando incluso con viento en contra y durante la noche, una situación que complejiza las tareas de combate.

Ante este escenario, desde primeras horas de la mañana se dispuso el refuerzo de brigadistas desde Río Negro, con la salida de cinco combatientes desde El Bolsón y diez desde Bariloche, que se sumaron a los equipos que ya trabajan en la zona afectada.

Los equipos técnicos advirtieron que, de acuerdo a las previsiones meteorológicas, la franja horaria más crítica podría darse cerca de las 16, cuando suelen incrementarse el viento y la temperatura en la región andina. Por ese motivo, se intensificaron los recorridos preventivos y se reforzó el monitoreo aéreo y terrestre.

Incendio Bariloche El SPLIF envió brigadistas y refuerzos al incendio activo en Puerto Patriada (Chubut). Gentileza

Llamado a la responsabilidad de la comunidad

Desde el sistema de emergencia se reiteró el pedido a la población para ceder siempre el paso a los vehículos de emergencia y utilizar los números oficiales únicamente para denuncias reales. Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, se recordó que se debe comunicar de inmediato al 103.

En ese marco, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) expresó su creciente preocupación por la reiteración de incendios evitables. Desde el organismo remarcaron que una parte significativa de las intervenciones recientes está directamente relacionada con conductas negligentes, descuidos o el incumplimiento de las prohibiciones vigentes.

Las autoridades alertaron que el actual contexto de altas temperaturas, sequedad ambiental y viento favorece una propagación extremadamente rápida del fuego, y que cualquier acción imprudente puede derivar en consecuencias graves e irreversibles, tanto ambientales como sociales.

Incendio SPLIF Dos aviones y un helicóptero forman parte de los operativos en la comarca andina. Gentileza

Despliegue aéreo y terrestre sin precedentes

El sistema provincial de respuesta mantiene un importante operativo de combate y apoyo logístico, articulando el trabajo de Protección Civil, el SPLIF, Bomberos Voluntarios y organismos municipales y nacionales.

En Bariloche se trabaja con el apoyo de dos aviones y un helicóptero, mientras que en El Bolsón funciona una base aérea operativa con tanques de abastecimiento a máxima capacidad, lo que permite recargas rápidas y continuidad en las operaciones. En tierra, brigadistas y bomberos aportan móviles, equipos de ataque rápido, motobombas y líneas de agua, además de tareas específicas de protección de viviendas y perímetros.

El operativo en Bariloche sumó tres móviles de Bomberos Centro, uno de Melipal, dos camiones aguateros municipales y maquinaria pesada para la apertura de accesos. La logística se sostiene con tomas de agua tanto en cursos naturales como en sistemas urbanos.

¿Qué no se puede hacer?

Las autoridades recordaron que rige la prohibición total de encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos y lagos. También están prohibidas las quemas de residuos y cualquier uso recreativo del fuego. Con riesgo extremo, no se permite hacer fuego en ningún caso, incluso en campings, fogones o viviendas particulares. El incumplimiento puede derivar en multas equivalentes a entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales.

Alberto Weretilneck con brigadistas El gobernador, Alberto Weretilneck, reconoció y agradeció la tarea de los brigadistas y equipos de trabajo. Gentileza

El reconocimiento del Gobernador

A través de sus redes sociales, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el trabajo de los equipos desplegados en el territorio. “Quiero reconocer y agradecer el enorme trabajo que están realizando el SPLIF, los Bomberos Voluntarios, la Policía de Río Negro, Protección Civil y el Plan Nacional de Manejo del Fuego”, expresó.

Weretilneck subrayó que todos los incendios se encuentran en respuesta efectiva, con coordinación interinstitucional funcionando y sin situaciones críticas fuera de control, y aseguró que Río Negro mantiene capacidad operativa plena para proteger a su población y su territorio, en un escenario de riesgo extremo que mantiene en vilo a toda la región andina.