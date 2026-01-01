Una vivienda resultó gravemente dañada tras un incendio en el inicio del 2026

Un incendio destruyó gran parte de una vivienda en la Comarca Andina durante el primer día del año y reactivó el alerta por el alto riesgo de incendios en la región.

Un incendio destruyó gran parte de una vivienda en El Bolsón durante el primer día del año y volvió a encender las alarmas por el alto riesgo de fuegos en la región cordillerana. El siniestro ocurrió en horas de la mañana y demandó un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios , en una jornada marcada por condiciones climáticas de intenso calor.

El hecho se registró alrededor de las 7:21 en una casa ubicada detrás de Radio Nacional, en la intersección de las calles Nahuelquir y Brawn. Tras el llamado de emergencia, una unidad de bomberos fue despachada de inmediato al lugar y, al arribar, el panorama era crítico ya que la vivienda de dos plantas, se encontraba completamente tomada por el fuego en su interior.

Las llamas avanzaron con rapidez y provocaron daños estimados en un 80% de la estructura . Para lograr el control y la extinción del incendio fue necesario el trabajo coordinado de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, mientras que personal policial colaboró con tareas de seguridad, ordenamiento del tránsito y resguardo del perímetro.

Afortunadamente, al momento del siniestro los propietarios no se encontraban en el domicilio, por lo que no se registraron personas heridas. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron de gran magnitud y el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de la zona frente a este tipo de emergencias. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente y permanecen bajo investigación.

Incendio El Bolson Tres dotaciones de bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar, no se lamentaron heridos. Gentileza Noticias del Bolsón

Un contexto de máxima alerta

El incendio doméstico se produjo en un contexto especialmente delicado para El Bolsón y toda la Comarca Andina, donde rige un alto riesgo de incendios forestales. Las altas temperaturas, la vegetación seca, los vientos cambiantes y la intensa actividad turística configuran un escenario complejo que obliga a extremar las medidas de prevención.

En este marco, se desplegó un intenso operativo preventivo coordinado entre Protección Civil y la Policía de Río Negro. Las tareas incluyen recorridas prolongadas y presencia permanente en sectores clave de la ciudad y áreas rurales, con el objetivo de anticiparse a posibles focos ígneos y reducir riesgos en zonas de interfase, donde conviven viviendas, campings y bosque nativo.

Los operativos se concentran especialmente en áreas estratégicas como Villa Turismo, el cerro Piltriquitrón y sectores elevados, donde el relieve, la acumulación de material vegetal seco y la cercanía de construcciones aumentan el peligro. Allí, personal policial acompaña a Protección Civil aportando logística, movilidad y presencia territorial durante extensas jornadas que se extienden desde la mañana hasta la tarde.

proteccion civil rio negro en el bolson Rige un alerta extrema por incendios forestales en la zona de la Comarca Andina. Gentileza

Barrios, campings y zonas sensibles

El despliegue preventivo también se amplía hacia barrios del oeste de la ciudad, caracterizados por viviendas dispersas y accesos complejos. En muchos de estos sectores, las familias viven rodeadas de vegetación, lo que vuelve indispensable el monitoreo constante. Las recorridas permiten detectar puntos críticos, evaluar el estado del terreno y reforzar la vigilancia en lugares donde un descuido mínimo puede derivar en una emergencia de grandes proporciones.

Además, se intensifican los controles en campings y áreas turísticas, que durante el verano reciben una gran afluencia de visitantes. En estos espacios, la prevención adquiere un valor central, mayor movimiento de personas implica también mayor riesgo. La presencia conjunta de Protección Civil y la Policía busca concientizar, ordenar y acompañar a quienes disfrutan del entorno natural.

Incendio El Bolson (1) Bomberos y personal de emergencias, se encuentran alertas ante los potenciales incendios en el sector. Gentileza

Otro eje clave del operativo es el relevamiento de sectores que ya fueron afectados por incendios recientes. En esas zonas, todavía frágiles, el trabajo apunta a evitar rebrotes y detectar situaciones que puedan reactivar focos ígneos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron que estos operativos no son acciones aisladas, sino parte de una estrategia sostenida en el tiempo. La prevención, subrayaron, se construye con presencia constante, coordinación entre organismos y un fuerte compromiso para proteger uno de los bienes más valiosos de la región, su entorno natural y a las comunidades que lo habitan.