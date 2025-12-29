Incendios forestales: usan Inteligencia Artificial para combatir el fuego

Cámaras satelitales e inteligencia artificial para predecir el avance del fuego son las nueva herramientas del SPLIF en la lucha contra incendios forestales.

Gran parte del territorio de Río Negro se encuentra bajo amenaza latente de incendios forestales tras una sequía histórica potenciada por la escasez de lluvia y nieve durante el invierno en la Cordillera . Ya se registraron focos de incendio tanto en la Cordillera como en cercanías a Viedma. Para combatirlos, se utiliza Inteligencia Artificial (IA).

El último incendio activo afecta al paraje Monte Bagual, en jurisdicción de Guardia Mitre, donde el Gobierno de Río Negro desplegó un esquema de combate apoyado en tecnología de última generación, con el uso de Inteligencia Artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten anticipar el avance del fuego y mejorar la toma de decisiones en el territorio.

Las condiciones del terreno son un agravante ante cualquier foco de incendio forestal, ya que hay grandes extensiones de pasto seco que facilitan la propagación de las llamas. Por ello, anticipar hacia dónde puede avanzar el incendio es clave para contenerlo y trabajar para apagarlo.

La provincia incorporó estas herramientas como parte de un proceso sostenido de modernización del sistema de prevención y combate de incendios, que incluye inversión en equipamiento, capacitación permanente y el fortalecimiento de las capacidades operativas del SPLIF para intervenir en escenarios de alta complejidad.

incendio forestal monitoreo

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el uso de estas herramientas y lamentó que el incendio tuviera origen en una negligencia humana y no en una causa natural. Señaló que el impacto del siniestro es profundo, con pérdidas sobre alambrados, pasturas, infraestructura, montes naturales, fauna nativa y bienes productivos, afectando directamente a productores y familias de la zona.

En ese marco, el coordinador del SPLIF, Orlando Báez, explicó que junto a la empresa Gptech se están utilizando sistemas de monitoreo satelital y simulación del comportamiento del fuego. Estas herramientas permiten contar con información en tiempo real y proyecciones sobre la posible evolución del incendio, lo que optimiza la planificación y el despliegue de recursos.

Las simulaciones representan un avance clave en el combate de incendios forestales, ya que permiten anticipar escenarios, definir estrategias más precisas y reforzar la seguridad de los brigadistas que trabajan en el terreno, en un incendio que continúa descontrolado y con varios focos activos.

La situación en Río Negro por incendios forestales

En tanto, el incendio en la zona de Monte Bagual se encuentra contenido, con algunos focos activos dentro del área ya quemada. Continúan las tareas de enfriamiento en distintos sectores, con recorridas permanentes y guardia de cenizas a cargo de brigadistas del SPLIF y Bomberos Voluntarios de la región.

Las llamas ya afectaron casi 1.800 hectáreas productivas. Todos los equipos provinciales continúan trabajando de manera coordinada, integrando tecnología, información en tiempo real y planificación estratégica como ejes centrales para fortalecer la respuesta frente a un escenario extremadamente complejo.