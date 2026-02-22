Peleas y un intento de robo pulloveres: el saldo policial de la Fiesta de la Manzana

El único hecho de gravedad fue un intento de robo en un stand de indumentaria que terminó con dos detenidos. También se registraron peleas menores durante las primeras jornadas.

Desde el personal policial detallaron las intervenciones que tuvieron durante los primeros días de la Fiesta de la Manzana.

Un solo episodio policial irrumpió durante el fin de semana en la Fiesta Nacional de la Manzana . Se trató de un intento de robo en un stand de indumentaria, que terminó con dos personas detenidas. Además, hubo incidentes con peleas menores, tanto dentro como fuera del predio .

El jefe de la Unidad Regional II de General Roca, José González, explicó que la primera jornada transcurrió con normalidad, más allá de algunos incidentes menores . “El viernes arrancamos temprano, con normalidad, aunque con un esquema diferente porque se abrieron nuevos accesos. Se reforzó la presencia policial en esos puntos y este año contamos con una unidad móvil que nos permitió monitorear el predio ferial con 40 cámaras”, detalló.

En ese sentido, comentó que en la primera jornada solo se registró una pelea entre un grupo de jóvenes , una secuencia que se viralizó en redes sociales.

El sábado presentó un poco más de movimiento para el personal policial. Hubo tres intervenciones policiales con sus autores demorados, aunque ninguna vinculada a hechos de gravedad. Dos de esos episodios correspondieron a peleas.

El hecho más destacado fue el intento de robo en un local de venta de pulóveres. Según precisó González, dos personas aprovecharon la alta concurrencia para intentar llevarse mercadería sin pagar. “El comerciante notó una situación extraña y alertó al personal policial que se encontraba cerca. A través de las cámaras se los detectó y se procedió a la detención”, explicó.

De cara al cierre del evento, desde la Policía señalaron que reina un clima de tranquilidad y prevén una jornada con fuerte presencia de familias acompañando las actividades.

Intoxicaciones, lipotimias y un dato inédito: el intenso trabajo de Salud en la Fiesta de la Manzana

Las primeras dos noches de la Fiesta Nacional de la Manzana dejaron un saldo con fuerte intervención del sistema de salud. El personal del Hospital Francisco López Lima debió asistir a buen número de personas, con un dato que encendió alertas: la mayoría de los pacientes eran menores de 17 años.

“Fueron públicos diferentes. La primera noche estuvo relativamente tranquila, aunque también hubo varias lipotimias de personas que llegaron muy temprano. La actividad física, el calor y el salto constante generan este tipo de cuadros”, explicó Mónica Dailoff, enfermera del hospital de Roca y responsable del operativo sanitario.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo sanitario fue el perfil etario de los atendidos.

“La mayoría de los pacientes eran menores de 17 años. Eso nos sorprendió. Nosotros venimos todos los años y ya conocemos el tipo de público que asiste, pero en esta edición vimos gente muy joven”, señaló la profesional.

De cara a la tercera jornada, con una grilla más orientada al público familiar, el hospital espera una demanda más moderada. Sin embargo, el operativo continúa activo y preparado para cualquier eventualidad.