Provincia LMCipolletti pelea Golpes y patadas en la Fiesta de la Manzana: la brutal pelea entre mujeres

La pelea se desató en el área gastronómica de la Fiesta Nacional de la Manzana.

La primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana terminó con incidentes, pese a los controles policiales para prevenir malentendidos, agresiones y disturbios. Una pelea entre mujeres se desató en el área gastronómica del predio Ferial Municipal, en la primera jornada del festival. Un agente policial intervino ante el violento episodio y logró separarlas.

En un video publicado por el medio regional Todo Roca, se pueden ver a dos mujeres agrediéndose sobre el suelo del predio. Las mujeres intercambian golpes, tirones de pelo y arañazos, a la vista atenta de otros jóvenes. Incluso, una mujer que estaba observando la secuencia, le pegó una patada a una de las protagonistas de la feroz pelea pero otra joven la enfrentó para que cese con los golpes.