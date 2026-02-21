Golpes y patadas en la Fiesta de la Manzana: la brutal pelea entre mujeres
Una situación de violencia tuvo lugar en la zona gastronómica del predio Ferial Municipal de General Roca. Sucedió durante la primera jornada del festival.
La primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana terminó con incidentes, pese a los controles policiales para prevenir malentendidos, agresiones y disturbios. Una pelea entre mujeres se desató en el área gastronómica del predio Ferial Municipal, en la primera jornada del festival. Un agente policial intervino ante el violento episodio y logró separarlas.
En un video publicado por el medio regional Todo Roca, se pueden ver a dos mujeres agrediéndose sobre el suelo del predio. Las mujeres intercambian golpes, tirones de pelo y arañazos, a la vista atenta de otros jóvenes. Incluso, una mujer que estaba observando la secuencia, le pegó una patada a una de las protagonistas de la feroz pelea pero otra joven la enfrentó para que cese con los golpes.
El momento del cruce tuvo tensión pero rápidamente volvió la calma al grupo de jóvenes. Por otro lado, el agente que intervino en la pelea principal, logró separar a las mujeres y detener la pelea.
