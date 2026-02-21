Río Negro licitará los servicios para 406 lotes en Cipolletti y Fernández Oro

Se trata de lotes de la Asociación de Empleados de Comercio, Mutual para el Magisterio Rionegrino y del Sindicato de Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén.

El Gobierno de Río Negro anunció la licitación para la instalación de servicios en 406 lotes en Cipolletti y Fernández Oro . Se trata de 181 lotes de la Mutual para el Magisterio Rionegrino en Cipolletti, 153 pertenecientes a la Asociación de Empleados de Comercio y 72 soluciones habitacionales del Sindicato de Obreros de Empacadores de la Fruta de Río negro y Neuquén en Fernández Oro.

A través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) se llevará adelante la apertura de sobres el 5 de marzo para la instalación de infraestructura esencial a los lotes distribuidos en las dos localidades del Alto Valle.

El proyecto contempla la provisión de agua potable, la colocación de redes eléctricas y el alumbrado público mediante el financiamiento provincial. Las obras forman parte del programa “ Río Negro Suelo Urbano” orientado a generar accesibilidad al suelo con servicios y facilitar el acceso a la vivienda mediante líneas de financiamiento .

La inversión oficial destinada a las tres intervenciones supera los 1.915 millones de pesos. El objetivo es garantizar condiciones básicas de habitabilidad y acompañar el crecimiento urbano planificado en ambas localidades.

Los lotes en Cipolletti y Fernández Oro

Una de las licitaciones corresponde a 181 lotes pertenecientes a la Mutual para el Magisterio Rionegrino de Cipolletti. El presupuesto oficial asignado a estas tareas asciende a $744.183.552 e incluye la ejecución completa de los servicios esenciales.

Otro proyecto en Cipolletti abarca 153 lotes de la Asociación Empleados de Comercio, con un monto previsto de $662.544.468. Las obras buscan asegurar infraestructura básica para las futuras familias adjudicatarias.

La tercera apertura se realizará para 72 lotes en Fernández Oro, pertenecientes al Sindicato de Obreros de Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén.

La tercera apertura se realizará para 72 lotes en Fernández Oro, pertenecientes al Sindicato de Obreros de Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, con un presupuesto oficial de $509.062.397.

Con estas obras de accesibilidad a soluciones habitacionales, el Gobierno de Río Negro busca garantizar el acceso al suelo urbano y el progreso de su población mediante líneas de financiamiento provinciales.