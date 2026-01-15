Licitarán los servicios para 153 lotes en Cipolletti

La apertura de sobres se llevará a cabo en febrero. El presupuesto oficial supera los 662 millones de pesos.

Este jueves, el Gobierno de Río Negro confirmó que se llevará a cabo la apertura de sobres para la obra de infraestructura de 153 lotes ubicados en Cipolletti. El acto será llevado a cabo por Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) el próximo 19 de febrero.

Según informaron, los trabajos se realizarán con fondos provinciales, a través del plan “Río Negro Suelo Urbano”. "Se trata de una obra clave para acompañar a más familias rionegrinas en el acceso al suelo urbano", destacaron desde el gobierno provincial.

Detallaron que la obra contempla las instalaciones de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, incluyendo la provisión de materiales, mano de obra y equipamiento. Además, informaron que el presupuesto oficial supera los 662 millones de pesos.

Además, plantearon que las empresas que estén interesadas en realizar consultas o adquirir los pliegos, podrán hacerlo en la sede de Viedma del IPPV, ubicada en Winter y Murillo, por mail a [email protected] o a través de la web del IPPV https://ippv.rionegro.gov.ar.

Recuperaron una vivienda usurpada del IPPV y fue asignada a una familia de Cipolletti

El sueño de la casa propia parecía lejano para Gisella Muñoz, una vecina de Cipolletti que vivía con su esposo y cinco hijos en condiciones precarias en una vivienda de un campo. La situación llegó al extremo de ser desalojados del lugar por un conflicto judicial, hasta que llegó el llamado tan esperado: habían sido beneficiados con una vivienda recuperada del IPPV.

“Yo sabía que algo bueno nos iba a llegar; tanta súplica, tanto llorar, el Señor me escuchó”, expresó entre lágrimas esta vecina de 37 años. La adjudicación de esta vivienda a una familia como la de Gisella reivindica los verdaderos objetivos de los planes de viviendas provinciales: otorgar una solución habitacional digna a personas que realmente lo necesitan.

El panorama se tornó más complejo cuando la familia fue notificada de una orden de desalojo, ya que los propietarios del campo quedaron envueltos en una situación judicial. En ese momento, trabajadores del IPPV se comunicó con la familia para informarles que habían sido beneficiados con una vivienda. Las lágrimas desbordaron los rostros de Gisella y sus hijos, emocionados por cumplir su sueño de una casa propia.

“Yo siempre con la fe de que algo bueno nos iba llegar en algún momento y llegó. Tanta súplica, arrodillarme, llorar, gracias al señor hoy vivimos en un techo propio”, indicó Gisella desbordada de emoción.