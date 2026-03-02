El dolor de la familia de Emmanuel: "No fue un ajuste de cuentas, fue un asesinato"

Una prima de la joven víctima hizo un conmovedor posteo en Facebook. "Le arrebataron la vida injustamente", sostuvo. Negó que estuviera involucrado en problema de bandas.

Emmanuel tenía 20 años. Lo asesinaron de un balazo en una calle de Cipolletti.

El crimen de Emmanuel Uriel Aguilera , de tan solo 20 años de edad, provocó una fuerte conmoción no solo en la comunidad cipoleña, sino también causó un irreparable dolor entre sus familiares, amigos y conocidos.

Mientras la Fiscalía y la Policía trabajan en la investigación para encontrar a los responsables del homicidio ocurrido el último domingo a primera hora de la madrugada , allegados a la víctima además de lamentar el fatal desenlace, aclararon que no se trató de un ajuste de cuentas , una de las hipótesis que trascendieron inicialmente.

“ Le arrebataron la vida injustamente, era un chico que trabajaba, estudiaba y vivía sin ninguna adicción . Hace unos días cumplió sus 20, estaba contento con su computadora nueva para poder terminar de estudiar y seguir la facultad, no tenía problemas con nadie porque las personas de bien no viven en bardos”, expresó en redes sociales Antonella , una de sus primas.

Crimen 010326

La joven cuestionó duramente las versiones que circularon, que no se ajustarían a la verdad, según manifestó.

“Es un asco como juzgan siempre a la víctima. No fue ajuste de cuentas ni nada de eso, fue un asesinato. La gente que lo ama y nosotros su familia lo vamos a extrañar un montón porque era un joven muy querido, por ser un chico de bien”, recalcó la vecina.

Mucha otra gente también lamentó el suceso en las redes sociales con un masivo reclamo común: que atrapen a los asesinos y les caiga todo el rigor de la ley.

Mensaje de la iglesia a la que asistía el joven

También hicieron declaraciones al respecto por Facebook integrantes de la iglesia evangélica Har Sion, Casa de Dios, donde la víctima concurría. El posteo lo acompañaron con una emotiva fotografía del muchacho en una ceremonia religiosa.

“Hoy despedimos a un gran servidor del Señor, Uriel Aguilera. Agradeciendo su fidelidad y entrega en la obra de Dios. Su vida deja una huella imborrable en nuestra iglesia”, lamentaron desde el templo, que funciona en la calle Mengelle 17.

"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor”, agregaron citando palabras de la Biblia (Mateo 25:23).

Agregaron que “Confiamos en la promesa del Señor y abrazamos a su familia en oración. Uriel te vamos a extrañar mucho. Tu familia de la fé te despide, que descanses en paz”.

Balazo mortal

Este lunes se conoció el resultado de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de General Roca. El informe preliminar confirmó que Emmanuel sufrió un balazo. Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó que los profesionales recuperaron un proyectil, y que también pudieron reconstruir la trayectoria de la bala.

El detalle indica que la bala ingresó por el hombro izquierdo de la víctima, atravesó el tórax y quedó alojada en la zona del lado derecho, lesionando órganos vitales lo que provocó la muerte.

Las tareas de investigacióncontinúan en trámite en un trabajo coordinado entre Fiscalía, la Brigada de Investigaciones, las unidades 45 y 79, y el Gabinete de Criminalística de la Policía. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares.