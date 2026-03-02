Unter se movilizó en Cipolletti en el inicio del paro de 48 horas

El gremio docente se manifiesta en Cipolletti en el inicio del ciclo lectivo 2026. Hay demoras en el tránsito en el acceso por Ruta 22.

El inicio del ciclo lectivo 2026 es con paro y movilización docente en Cipolletti. Los maestros fueron a a los puentes carreteros de la Ruta 22 como parte de la medida de fuerza de la Ctera y en medio de un fuerte conflicto salarial con el gobierno provincial. Demoras en el tránsito.

Los docentes se concentraron en Fernández Oro y 25 de Mayo y marcharon rumbo a la rotonda. No hubo corte total, pero sí demoras por la movilización. El sindicato docente realizó un acto en el playón de las viejas cabinas del peaje. De la movilización también participaron docentes universitarios.

La medida de fuerza responde, según el gremio, a la falta de respuestas del Gobierno provincial frente al deterioro del salario docente y las condiciones laborales . Docentes de todas las seccionales de la provincia se concentran en Cipolletti y movilizarán rumbo a los puentes.

Desde Unter ratificaron que el paro será 2 y 3 de marzo. Es un “no inicio” del ciclo lectivo, en reclamo de una recomposición salarial real y mejoras estructurales en el sistema educativo. Entre los principales puntos, el gremio exige aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, la derogación de auditorías médicas, el rechazo al cierre de cargos y secciones, y la creación de nuevos puestos de trabajo.

También se manifestaron en contra de decisiones puntuales como la reubicación de la Escuela Especial N° 24 y denunciaron situaciones de precarización laboral. “Defendemos la educación pública y condiciones dignas de trabajo y enseñanza-aprendizaje en todas las instituciones educativas”, expresaron.

unter protesta puentes

La medida se enmarca además en el paro nacional convocado por CTERA, que definió una jornada de protesta en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste y en reclamo de mayor financiamiento educativo. La organización, conducida por Sonia Alesso, ratificó un plan de lucha que incluirá movilizaciones, caravanas y acciones durante todo marzo.

Descuento de día a quienes hagan paro

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el Ejecutivo descontará los días a quienes adhieran a las medidas de fuerza de Unter y UPCN previstas para esta semana. "De alguna manera, accedimos a lo que nos planteaban. Ellos pedían que los salarios se actualicen por inflación, y desde hace dos años, en virtud de distintas situaciones, no lo habíamos hecho", dijo el gobernador al cuestionar la medida de fuerza.

En ese marco, agregó que "a partir de eso, hicimos el esfuerzo de que los agentes públicos actualicen sus salarios por inflación, y fue lo que respondimos al gremio. Es medio raro que no se acepte una propuesta que ellos mismos nos habían planteado".

"En todos los casos que haya una medida de fuerza por parte de un gremio estatal, en lo que es nuestra responsabilidad, habrá descuentos para todos. Esto es así", dijo sobre las consecuencia de la huelga.

Sostuvo sobre esa línea que "si se afecta un servicio y hay un empleado público que no cumple con la tarea para la cual fue contratado, obviamente habrá descuento de días".