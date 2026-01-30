Unter rechazó la oferta salarial y confirmó un paro en Río Negro

Escala el conflicto docente en Río Negro, Unter rechazó la paritaria, convocó a un paro y anunció movilizaciones. ¿Qué reclaman y cuándo son las medidas?

El congreso de Unter en San Antonio Oeste, resolvió rechazar el ofrecimiento del gobierno provincial y convocar a paro.

El Congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) resolvió por amplia mayoría rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en la última reunión paritaria del 22 de enero y confirmó un paro docente de 24 horas para el próximo 18 de febrero , en coincidencia con el inicio de clases en las escuelas con vacaciones de invierno extendidas.

Además, el gremio anunció su adhesión al paro con movilizaciones regionales previsto para el día en que el Congreso de la Nación comience el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

La definición se tomó este jueves durante el Congreso provincial realizado en San Antonio Oeste, que reunió a delegados de las 18 seccionales rionegrinas. Allí se analizó el escenario educativo y salarial y se debatieron las acciones a seguir frente a una oferta que, según el sindicato, “ no contempla la recomposición pendiente correspondiente al año 2025 ni una recuperación real del poder adquisitivo de los salarios docentes ”.

En un comunicado difundido tras el encuentro, Unter cuestionó con dureza la propuesta oficial y también la decisión del Ejecutivo de tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, en lugar del indicador que elabora el INDEC, que registra valores más elevados. Para el gremio, esta “definición unilateral” profundiza el atraso salarial y consolida la pérdida de ingresos del sector.

congreso unter enero 2026 El gremio exige elevar el salario testigo a $2.000.000. Gentileza

Reclamos salariales y laborales

Del Congreso surgió un extenso pliego de reclamos que refuerza la postura del sindicato frente al Gobierno de Alberto Weretilneck. Entre los principales puntos, exigen elevar el salario testigo a $2.000.000, que todas las propuestas salariales sean remunerativas y bonificables, el pago del 80% de ubicación para todas las escuelas de la Zona Andina y una convocatoria urgente a paritaria, con garantías de diálogo y “buenos tratos”.

También se resolvió activar el Fondo de Huelga y volver a movilizar a Viedma cuando se concrete la paritaria de febrero, además de intensificar las recorridas por las escuelas para reactivar la participación y realizar volanteadas en asambleas de cargos.

En paralelo, el gremio ratificó su adhesión al paro con movilizaciones regionales el día en que se trate la reforma laboral a nivel nacional, entendiendo que ese proyecto impacta directamente sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluidos los del sector educativo.

congresales unter cipolletti La seccional de Cipolletti acompañó el rechazo y convocatoria a paro. Gentileza

Paro confirmado y advertencia al Gobierno

El plan de lucha aprobado incluye el “no inicio del ciclo lectivo” con un paro de 24 horas el 18 de febrero, medida que alcanzará también a las escuelas del período de Receso Invernal Extendido, entre ellas las de la Cordillera y la Línea Sur. No obstante, desde Unter aclararon que esta acción está sujeta a una eventual convocatoria paritaria, aunque remarcaron la necesidad de una propuesta superadora.

Tras finalizar el Congreso, la secretaria general Laura Ortiz explicó que la resolución fue tomada con el mandato de las asambleas de todas las seccionales. “Con la presencia de las 18 seccionales que han traído el mandato de asamblea, hemos definido por mayoría rechazar la propuesta salarial por no contemplar una recomposición de lo perdido en el período 2025”, afirmó.

Ortiz confirmó además los dos paros votados: uno en el marco del tratamiento de la reforma laboral y otro el 18 de febrero. “Este último está sujeto a la convocatoria paritaria, porque una de las definiciones centrales es exigir una urgente convocatoria en el marco del diálogo y del respeto”, sostuvo.

La dirigente también reiteró el reclamo del 80% de ubicación para las escuelas de la Zona Andina y señaló que el Congreso ratificó el pliego presentado en la paritaria del 22 de enero. “Este Congreso exige respuestas concretas a las demandas que hemos presentado. No se trata solo de salarios, sino de condiciones laborales y de respeto hacia la docencia”, concluyó.