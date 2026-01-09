Unter llevó el reclamo docente a la Regata del río Negro y confirmó la mesa salarial

El reclamo docente irrumpió en la Regata del río Negro, donde Unter cruzó al gobernador por paritarias. Se confirmó una mesa salarial para el 22 de enero. ¿Cómo fue el encuentro?

En el marco de la 50° edición de la Regata Internacional del Río Negro , el conflicto docente volvió a ganar visibilidad pública en Río Negro. Afiliados de Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro ( Unter ) interceptaron este jueves al gobernador Alberto Weretilneck durante la largada oficial de la tradicional competencia rionegrina, para reclamar la apertura urgente de paritarias salariales y advertir sobre el riesgo que atraviesa el inicio del ciclo lectivo 2026.

La escena se dio en Plottier , punto de partida de la regata que recorre el río Negro y que reunió a autoridades provinciales y público en general. En ese contexto, docentes se acercaron con pancartas y notas formales que fueron entregadas al propio mandatario provincial, en las que exigieron la inmediata convocatoria a la mesa de negociación salarial, postergada, según el gremio, desde hace más de tres meses.

La encargada de encabezar el reclamo fue la secretaria general de Unter, Laura Ortiz , quien mantuvo un intercambio directo con Weretilneck en plena actividad oficial. “ Sabemos que es una paritaria que tendría que haberse realizado hace tres meses y realmente vamos a necesitar una propuesta que sea retroactiva ”, le planteó la dirigente sindical. La respuesta del gobernador fue breve y concreta: “ El 22 hablamos, en el marco de la paritaria ”.

Unter llevó el reclamo docente a la Regata del río Negro

Lejos de conformarse, Ortiz retrucó que la convocatoria resulta tardía y que el Gobierno incurre luego en un discurso contradictorio. “Después salen con el discurso de que nosotros tomamos a los estudiantes como rehenes. Hacen una convocatoria sobre el margen de la presentación de la docencia rionegrina, cuando hubiera sido importante convocarnos primero en diciembre”, sostuvo.

Ortiz agregó que, aún con la notificación recibida, el gremio considera indispensable que el Ejecutivo “ponga en agenda a los trabajadores de la educación”. “Siempre los hemos tenido en agenda”, respondió Weretilneck, sin extender el intercambio. Sin embargo, la lectura sindical fue muy distinta.

Tras el episodio, Ortiz aseguró que el encuentro “no fue nada cómodo” y cuestionó la actitud del gobernador. “Se mostró distante y en todo momento trató de no tener un diálogo con nosotros. Pero era necesario manifestar la necesidad que estamos teniendo”, señaló.

Regata UNTER 2026 Los docentes vienen solicitando la convocatoria a la mesa salarial desde septiembre. Gentileza

Desde septiembre, el gremio espera paritarias

La dirigente recordó que Unter realizó al menos tres presentaciones formales solicitando la convocatoria paritaria, sin obtener respuestas hasta ahora. “Si bien hoy, sobre el mediodía, recibimos la convocatoria para el 22 de enero, entendemos que es tardía. Convocarnos recién ese día no nos da margen para el debate antes del inicio de clases”, advirtió, y remarcó que el comienzo del ciclo lectivo “está en riesgo” por la falta de diálogo previo.

Ortiz también aclaró que durante la charla el gobernador no confirmó la existencia de una oferta salarial concreta. “No confirmó ninguna propuesta. Lo único que decía era que todo se iba a dialogar en paritaria. Y nosotros señalamos que necesitamos que el 22 se sienten con una propuesta real y retroactiva, porque hace tres meses que la convocatoria tendría que haberse realizado”, insistió.

NOTIFICACIÓN PARITARIAS UNTER 2026 Se oficializó la convocatoria a la mesa salarial para el 22 de enero.

En ese marco, UnTER confirmó oficialmente que el primer encuentro paritario del año quedó fijado para el jueves 22 de enero, en la sede de la Secretaría de Trabajo en Viedma. La notificación fue recibida este jueves y alcanza al sector docente, mientras que ese mismo día también se reactivará la mesa de la Función Pública con los gremios UPCN y ATE.

Con la temporada de verano en marcha y el calendario escolar cada vez más cerca, el conflicto docente se instala nuevamente con un riesgo de no inicio de clases, en caso de no prosperar en los encuentros.