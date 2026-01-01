Alberto Weretilneck confirmó que en enero llamará a paritarias

El gobernador de Río Negro afirmó que este mes comenzará la discusión salarial en la Provincia. Anticipó que será "conservador" en la negociaciones.

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que en el transcurso de enero se realizará la convocatoria a paritarias para todos los gremios del Ejecutivo, pero no confirmó cuándo será la primera reunión. En los sindicatos hay impaciencia y un reclamo cada vez más firme por un incremento salarial.

"Durante enero estaremos convocando a paritarias para discutir la pauta salarial del año", aseguró el mandatario rionegrino, sin precisar la fecha. Weretilneck afirmó que el Gobierno será "conservador" en la negociación por posibles caídas en la recaudación provincial.

"Hay que tener en claro que dependerá de lo ingresos de la provincia. El 70% de los ingresos de Río Negro provienen de la órbita nacional y si eso se reduce la provincia tiene que ver de qué manera utilizar esos fondos".

Weretilneck advirtió a los gremios que "avanzaremos con precaución, con una política conservadora, sin poner en riesgo el funcionamiento del estado provincial, garantizando los servicios, la obra pública y el funcionamiento de los municipios".

En los gremios estatales hay impaciencia en torno a la negociación. Dirigentes de ATE, UPCN y Unter reclamaron que la convocatoria sea en el corto plazo, y dejaron claro que esperan un aumento mayor al que marque el Índice de Precios al Consumidor.

Los gremios quieren urgente llamado a paritarias

"Miles de trabajadoras y trabajadores de la educación ven como sus salarios pierden valor mes a mes, que sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica y condiciones de vida digna, y que las condiciones de trabajo en las instituciones educativas siguen deteriorándose", respondieron desde el gremio docente Unter.

"En los últimos meses Weretilneck ha desentendido de las demandas docentes, afirmando que los salarios de Río Negro se encuentran “entre los mejores del país. Hacer ese tipo de afirmaciones sin convocar a una mesa de negociación, sin discutir cláusulas de actualización vinculadas a la inflación y sin dar respuestas concretas, es negar la vida real de las y los trabajadores", plantearon los docentes. .

"No podemos aceptar que se celebre un “estado de paz” cuando existe un clima de conflicto generado por la ausencia de diálogo efectivo y de respuestas concretas; no puede hablarse de crecimiento cuando la educación pública se ajusta, se empobrece y se precariza", concluyeron.

Desde el gremio docente Unter exigieron a la Provincia:

Convocatoria inmediata a paritarias docentes, con apertura y discusión real de salarios.

Recomposición salarial urgente y aumento que recupere el poder adquisitivo perdido.

Fin de la auditoría médica privada y de los mecanismos de control punitivo al sector docente.

Presupuesto educativo acorde a las necesidades concretas de nuestras escuelas.

El gremio docente ratificó que "sin salario digno no hay inicio del ciclo lectivo 2026".

"Mientras se proclame un “crecimiento” que no se traduzca en dignidad para quienes sostenemos la educación pública, seguiremos movilizados, organizados y en lucha por salarios dignos y condiciones de trabajo que respeten nuestra labor y nuestros derechos", expresaron desde Unter en un comunicado oficial.