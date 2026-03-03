Horror: denunció que su ex la abusó sexualmente y fue detenido

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos recibió una denuncia por abuso sexual con acceso carnal. El allanamiento terminó con la detención del acusado.

La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos ordenó la detención de un hombre denunciado por abuso sexual con acceso carnal , lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad . La medida se concretó tras un allanamiento en el que además se secuestró un teléfono celular que será peritado para incorporar evidencia a la investigación en curso.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por la víctima , quien señaló como presunto autor a su ex pareja . Según la denuncia, la mujer sufrió lesiones por parte del hombre, le prohibió salir de la vivienda - lo que constituye el delito de privación ilegítima de la libertad- y fue abusada sexualmente.

Con esos elementos preliminares, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para ingresar al domicilio del acusado y avanzar con su detención. El operativo culminó con la detención del presunto autor del abuso.

Durante el procedimiento también se incautó un dispositivo móvil que será sometido a la extracción de información para analizar las comunicaciones y otros datos de interés para la investigación. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

La investigaban por narco y le encontraron imágenes de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal informó que formuló cargos a una mujer de Catriel a quien le encontraron material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. El hallazgo se formalizó en medio de una investigación por drogas, un delito que corresponde a la Justicia Federal.

Este martes se realizó una audiencia virtual para imputar a la acusada por el delito de "tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años", siendo responsable a título de autora.

Según relató la titular de la Fiscalía Descentralizada, el hecho ocurrió tras el allanamiento en un domicilio de esa localidad autorizado por el Juzgado Federal de General Roca, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de estupefacientes 23.737.

En ese proceso, se secuestró un teléfono celular propiedad de la imputada. El dispositivo fue abierto y analizado por la División de Pericias Telefónicas de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal.