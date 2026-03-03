La investigaban por narco y le encontraron imágenes de abuso sexual infantil

Es una mujer a quien la Justicia Federal allanó su casa por una investigación por drogas y encontraron su teléfono con cientos de videos y fotos.

El Ministerio Público Fiscal informó que formuló cargos a una mujer de Catriel a quien le encontraron material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. El hallazgo se formalizó en medio de una investigación por drogas, un delito que corresponde a la Justicia Federal.

Este martes se realizó una audiencia virtual para imputar a la acusada por el delito de "tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años" , siendo responsable a título de autora.

Según relató la titular de la Fiscalía Descentralizada , el hecho ocurrió tras el allanamiento en un domicilio de esa localidad autorizado por el Juzgado Federal de General Roca , en el marco de una investigación por infracción a la Ley de estupefacientes 23.737.

En ese proceso, se secuestró un teléfono celular propiedad de la imputada. El dispositivo fue abierto y analizado por la División de Pericias Telefónicas de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal.

Cientos de videos y 2 fotos

Se corroboró que dicho teléfono contenía un total de 169 videos y 2 imágenes con material de abuso sexual infantil cuyas víctimas son niñas menores de 13 años de edad. El material estaba asociado a enlaces que dirigen a la aplicación Telegram.

El abogado particular no objetó los hechos ni la calificación legal, aunque cuestionó el análisis del dispositivo indicando que se extralimitaron con el análisis, incluyendo aplicaciones que no estaban dentro del proceso autorizado.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

La Policía Federal desbarató en Cipolletti una red narco que operaba en tres domicilios

La Policía Federal allanó tres viviendas en Cipolletti, donde detuvo a dos personas y secuestró drogas, dinero, balanzas y otros elementos vinculados con la venta de estupefacientes.

El operativo, que se llevó a cabo en los últimos días en inmuebles ubicados sobre la calle Colombia, se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada ante la sospecha de que comercializaban drogas.

Efectivos de la División Antidrogas de Cipolletti recibieron una orden del juez Federal de Garantías de General Roca, Hugo Greca, para que se abocaran a la pesquisa.

El trabajo consistió en realizar labores de inteligencia y vigilancia sobre una vivienda marcada, “comprobando fehacientemente allí la existencia de la comercialización de cocaína y marihuana al menuedo”, informaron fuentes de la fuerza federal.

Asimismo, se identificaron a un hombre y a una mujer como responsables de las supuestas maniobras ilegales.