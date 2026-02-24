La Policía Federal desbarató en Cipolletti una red narco que operaba en tres domicilios

Vigilaron una vivienda de la calle Colombia ante la sospecha que vendían drogas y detectaron otros dos inmuebles. Detuvieron a una pareja y secuestraron marihuana, cocaína y dinero.

La Policía Federal allanó tres viviendas en Cipolletti , donde detuvo a dos personas y secuestró drogas, dinero, balanzas y otros elementos vinculados con la venta de estupefacientes .

El operativo , que se llevó a cabo en los últimos días en inmuebles ubicados sobre la calle Colombia , se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada ante la sospecha de que comercializaban drogas.

Efectivos de la División Antidrogas de Cipolletti recibieron una orden del juez Federal de Garantías de General Roca, Hugo Greca , para que se abocaran a la pesquisa.

El trabajo consistió en realizar labores de inteligencia y vigilancia sobre una vivienda marcada, “comprobando fehacientemente allí la existencia de la comercialización de cocaína y marihuana al menuedo”, informaron fuentes de la fuerza federal.

Asimismo, se identificaron a un hombre y a una mujer como responsables de las supuestas maniobras ilegales.

Tres domicilios en la mira

De las pesquisas obtenidas, se detectaron además otros dos domicilios utilizados para el acopio, fraccionamiento y venta de la droga. Se destacó que los tres inmuebles se encuentran situados en la calle Colombia, dos en la misma cuadra y el tercero en la siguiente.

Con el total del material probatorio, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos a las viviendas, donde se logró la detención de ambos investigados, argentinos y mayores de edad. Además, se secuestraron varias dosis de marihuana y de clorhidrato de cocaína, 589.500 pesos, dos balanzas de precisión, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los dos detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas, la 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Se destacó que con el juez Greca también intervinieron en el expediente el área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, conducida por Sebastián Gallardo y por el auxiliar Fiscal Francisco Iglesia Frezzini.

Asimismo, resaltaron que el procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de “combatir el narcotráfico en todo el país” y que en este caso lograron desarticular “tres puntos de ventas de drogas”.

Operativo que sorprendió a los vecinos

El intenso despliegue de uniformados que se movilizaban en varios móviles de la Policía Federal sorprendió a los vecinos del sector donde se realizó el operativo.

Destacaron que los efectivos aparecieron imprevistamente y con total sigilo, y tras un lapso prolongado en el interior de los domicilios y mientras efectivos quedaron de guardia en la vereda, desplegaron banners que identifican a la fuerza.