Allanamiento sorpresa: secuestran un arsenal, detienen a cuatro personas y cae un prófugo federal

Lo que comenzó como un allanamiento por amenazas terminó con el hallazgo de nueve armas de fuego, cartuchería de distintos calibres y la detención de cuatro personas.

El allanamiento se llevó a cabo poco después del mediodía.

La tarde del lunes se transformó en un verdadero despliegue policial en un barrio de Bariloche . Un allanamiento por una causa de amenazas terminó con un resultado impactante: nueve armas de fuego secuestradas, cuatro personas detenidas y un prófugo de la Justicia Federal entre ellos.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de Río Negro, a través de efectivos de la Comisaría 28 , quienes irrumpieron en un domicilio de calle Brown poco después del mediodía. La medida fue ordenada en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de armas y lesiones, que tramita el Ministerio Público Fiscal.

Lo que encontraron sorprendió incluso a los investigadores: siete armas largas y dos armas cortas , además de cartuchería de distintos calibres. Todo el arsenal fue secuestrado y quedó a disposición de la Policía Científica para las pericias correspondientes.

Pero el operativo no estuvo exento de tensión. Según trascendió, los sospechosos intentaron entorpecer el procedimiento. Finalmente, los cuatro fueron reducidos y detenidos. Uno de ellos tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia Federal, lo que agrega un nuevo capítulo a la causa.

Además del armamento, en el lugar se detectaron varios vehículos, por lo que intervino personal de la Planta de Verificación para constatar su estado y documentación.

El impactante hallazgo reaviva la preocupación por la circulación ilegal de armas en la ciudad y abre interrogantes sobre el origen y destino de este arsenal que, hasta ahora, estaba oculto tras las paredes de una vivienda común.

