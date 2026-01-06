Sigue el robo de fruta en las chacras de la región: es el turno de duraznos y pelones

Es una problemática manifestada por productores. Hubo dos casos en las últimas horas en los que atraparon a sospechosos con fruta del lugar en su poder.

Los dos jovenes atrapados en una chacra de Lamarque a la que habían entrado a robar duraznos y pelones.

El robo de fruta en proceso de maduración es una problemática que los productores de la región han manifestado en distintas oportunidades. La crónica periodística policial acumula innumerables casos sobre ladrones que ingresan a las chacras con bolsos donde llevarse el sabroso botín que, se presume, es destinado al consumo personal y a la venta ilegal, dado que no son grandes cantidades, aunque de todos modos ocasionan pérdidas económicas.

Las noticias arrancaron en noviembre, con las cerezas . Siguieron los duraznos y pelones y luego las peras y manzanas . Un caso extraordinario ocurrió en Centenario, Neuquén, en el que directamente se llevaron cerca de 130 plantas recién colocadas.

El último hecho conocido ocurrió este lunes, cuando un hombre de 35 años fue detenido por personal de la Subcomisaría 56º de Allen, luego de ser sorprendido intentando robar frutas en una chacra. El incidente ocurrió en horas de la mañana. Fue la propietaria de la finca quien alertó el hecho al escuchar ruidos sospechosos provenientes de la zona de cultivo y observó a un intruso dentro del predio.

Inmediatamente avisó a la Policía y concurrió una patrulla con efectivos que lograron detener al sospechoso, quien no opuso resistencia en el momento de su aprehensión. Durante el procedimiento, se encontraron en poder del detenido un cajón y una mochila con duraznos, presuntamente sustraídos del predio.

Ladrón de duraznos

Al momento de ser identificado, el hombre no portaba documentación personal, lo que dificultó inicialmente su verificación. Tras la intervención de los efectivos, se procedió al secuestro de los elementos sustraídos.

Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso la detención del hombre por el delito de tentativa de robo. Quedó a disposición de la Justicia, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del robo y determinar si el hombre tiene antecedentes relacionados con delitos similares.

Los duraznos y pelones: el objetivo de los ladrones

En el Valle Medio provincial, donde la producción frutihortícola también tiene un notable desarrollo, también se registró en las últimas horas un hecho delictivo en la zona rural. Ocurrió el último sábado en Lamarque, cuando dos jóvenes habían entrado sigilosamente a una finca a robar duraznos y pelones. Habían llenado dos bolsos cuando los sorprendió la policía. Sin escapatoria fueron detenidos.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 250, donde personal de la Brigada Rural interceptó a los sospechosos con “dos bolsos llenos de duraznos y pelones maduros”, precisaron fuentes de la Policía provincial.

Los detenidos, de 27 y 25 años, fueron sorprendidos saliendo de una chacra en la que no tenían autorización para estar. Se llevaban cerca de 25 kilos de fruta.

Un botín de 50 mil pesos

La policía trasladó a los jóvenes a la comisaría, donde se les imputó el delito de “hurto en flagrancia”. La damnificada, una mujer de 64 años, realizó la denuncia y reconoció la fruta como de su propiedad, y estimó que el valor de lo robado alcanza los 50.000 pesos.

“Este caso resalta el trabajo de la Brigada Rural, quienes actuaron rápidamente para evitar que los delincuentes pudieran escapar con lo robado”, destacó la Policía.