Confirman condenas a los policías del Anai Mapu por el crimen de Jorge Gatica

Las defensas de los condenados presentaron recursos extraordinarios al Tribunal de Impugnación, que fueron rechazados. Ahora les queda recurrir al Superior Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Impugnación ratificó las condenas de tres de los cuatro policias sentenciados por el crimen de Jorge Gatica.

El Tribunal de Impugnación rionegrino ratificó las condenas a t res de los cuatro policías por el homicidio de Jorge Gatica, quien había sido detenido y alojado en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu por el robo de carne y chorizos en una despensa.

Las defensas de los tres sentenciados habían presentado recursos extraordinarios. Al ser desestimados, ahora les queda la instancia del STJ y eventualmente recurrir en queja para llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El hecho ocurrió en enero de 2023 y en un juicio con jurados populares realizado en mayo del año pasado declararon culpables a los cuatro uniformados acusados: Walter Carrizo, Jorge Luciano Sosa, Vilmar Quintrel y Andrea Henríquez.

En la audiencia de cesura efectuada el mes siguiente, los tres primeros fueron sentenciados a prisión perpetua por torturar y asesinar al preso; mientras que a la mujer le dieron cuatro años y seis meses de cárcel por no haber intervenido para evitar el ataque, a pesar de su rol jerárquico. Además, le concedieron la prisión domiciliaria porque tiene hijos de corta edad.

Jorge Gatica Jorge Gatica, la víctima, y los policías involucrados en su muerte. Uno de ellos, Moraga, ya fue condenado a prisión en suspenso. Archivo

En todos los casos el castigo incluyó también la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

Las defensas de los condenados interpusieron impugnaciones ordinarias, pero solo prosperó la de Carrizo, presentada por su abogado Damián Torres. En noviembre del año pasado el Tribunal de Impugnación le cambió la acusación y lo declaró culpable por “omisión funcional dolosa de evitar la tortura”, un delito mucho más leve que tiene una escala penal prevista que va desde los 3 hasta los 10 años de prisión. Debían efectuar un nuevo juicio de cesura para fijarle una nueva condena.

Con posterioridad presentaron impugnaciones extraordinarias los defensores de Carrizo, Quintrel y Henríquez.

La defensora Oficial Silvana Ayenao, en representación de Henríquez, alegó que hubo una “arbitraria valoración de la prueba y una indebida subsunción legal”.

JUICIO JORGE GATICA PRIMER DIA (5).JPG Estefania Petrella

En tanto que María Denise Mari, quien defendió a Quintrel, sostuvo que su condena se basó “en prueba inválida, contradicciones no resueltas, documentos adulterados, pericias defectuosas y testigos imposibles”.

Por su parte Nicolás Suárez Colman, abogado de Sosa, adujo que “no existe prueba material que lo ubique al imputado cometiendo el hecho” y al igual que Mari, cuestionó la labor del juez que condujo el debate, Marcelo Gómez, al entender que “dispuso mal las instrucciones al jurado, pues no explicó los roles desplegados por los imputados”. Destacó que esa información, le “hubiese permitido al jurado tomar una decisión que no afecte el principio de congruencia”.

Tanto la Fiscalía como la querella rechazaron los recursos presentados.

Resolución de los jueces de Impugnación

Al momento de decidir, los jueces Adrián Zimmermann, Carlos Mussi y María Rita Custet Llambí, desestimaron los planteos y sostuvieron que no corresponde “habilitar la instancia extraordinaria. En particular, en el caso de Henríquez, expresaron que se trató de “una mera discrepancia subjetiva con lo resuelto y que se reeditan planteos”.

Respecto a Sosa, “no explicó que la decisión recurrida haya lesionado los derechos como así tampoco demostró errores o vicios al resolver”.

Asimismo, también remarcaron que hubo errores formales en las tres presentaciones, como exceso de renglones en los textos, no fundamentar debidamente los cuestionamientos y falta de información actualizada.

Cómo fue el hecho

Jorge Gatica fue detenido por una comisión de policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu la noche del 9 de enero del 2023 luego de haber robado carne y chorizos de una despensa del sector.

Lo llevaron a la unidad policial y luego lo trasladaron al hospital para su revisación. Lo regresaron, pero poco después volvieron al centro asistencial con el detenido en grave estado, y murió.

La investigación determinó que le habían dado una paliza feroz. La autopsia determinó que había sufrido casi 190 lesiones en distintas partes del cuerpo. La fatal le quebró costillas que le perforaron el hígado, con la consecuente hemorragia que terminó con su vida.

Hubo otro policía imputado que salió aliviado de la causa. Era el oficial Gastón Moraga, quien estaba a cargo de la Comisaría al momento de los hechos. Admitió que no evitó el ataque y en un juicio abreviado lo condenaron a tres años de prisión condicional (no lo llevó tras las rejas),más la inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales, además de pautas de conducta.