Los detenidos por la golpiza e incendio en Cinco Saltos continuarán presos

Son dos hombres que fueron atrapados por la Policía en el lugar del hecho. Uno de ellos es conocido como "trapito" en Cipolletti.

Los dos detenidos por la golpiza de un vecino y el incendio de su casa fueron imputados y quedaron en prisión preventiva.

Los dos hombres detenidos el sábado a la noche en Cinco Saltos acusados de haberle dado una feroz paliza a un vecino presuntamente para robarle , a quien luego le incendiaron su casa, fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por el término de dos meses.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este domingo y estuvo a cargo de la j ueza Rita Lucía, y la participación de la fiscal Daniela Rodríguez . Mientras que los imputados, de apellido Moya y Muñoz, fueron asistidos por la defensa pública.

Se les achaca haber cometido el delito de "robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por efracción en concurso real con incendio".

Trascendió que uno de ellos es de Cipolletti, donde se lo suele ver en la calle como trapito. Mientras que su cómplice sería de Campo Grande. Ambos estarían en situación de calle. Se sospecha de que otros dos sujetos que participaron en el ataque, pero aún no fueron identificados.

La víctima, de alrededor de 50 años y que vivía en un entorno de precariedad, sufrió violentos golpes que le provocaron fracturas óseas en el sector del rostro. Si bien primero lo asistieron profesionales médicos del hospital de Cinco Saltos, luego tuvo que ser derivado al establecimiento de Cipolletti, debido a que requería estudios más complejos. Hasta el domingo continuaba internado en observación, aunque su vida no correría peligro.

Atacaron a un hombre en Cinco Saltos e incendiario su casa

El ataque se registró poco antes de la medianoche en una casa prefabricada ubicada en la avenida Argentina al 700, en el sector sur de la ciudad y a pocas cuadras de la Ruta Nacional 151.

Fuentes policiales informaron que alrededor de las 23:30 recibieron el llamado de una vecina que alertó que en inmediaciones de su domicilio, en un sector con poca iluminación, se había desatado una gresca entre varios hombres.

Cuando llegó una patrulla de la Comisaría 7ma al lugar se encontró con un hombre totalmente ensangrentado fuera del inmueble, por lo que de inmediato pidieron la asistencia de personal hospitalario, que trasladó al herido en una ambulancia. Antes alcanzó a contar que había sido agredido por dos sujetos que lo sorprendieron mientras estaba acostado y le exigían la entrega de dinero.

Araque e incendio casa Cinco Saltos El fuego tomó por complejo la vivienda. Bomberos debieron arrojar abundante agua para apagarlo. Captura video Seny Radio

En ese momento los policías advirtieron que un foco de fuego se iniciaba en el interior de la vivienda, pero además vieron que salían dos sujetos de la vivienda, a quienes lograron demorar en el instante.

Mientras el incendio se había propagado dentro de la casa y comenzaron a escuchar explosiones, lo que puso en alerta al personal. En minutos las llamas la cubrieron por completo, mientras que los estallidos siguieron por otro rato.

Cuando los bomberos lograron dominar el siniestro tras el uso de abundante agua, descubrieron que la casa estaba desbordada de basura, en especial latas de aerosol, y esas expuestas al fuego eran las que producían los estampidos.

La vivienda quedó completamente destruida, con riesgo de derrumbe.

Ataque e incendio casa Cinco Saltos 4.jpg.png La vivienda afectada por el incendio sufrió graves deterioros estructurales y presenta riesgo de derrumbes. Gentileza

Por el estado en que encontraron el lugar se presume que el habitante tendría inclinaciones de acumulador, un trastorno tratado por la ciencia. La propiedad, ubicada en un terreno amplio y lleno de maleza, luce a simple vista un aspecto abandonado. Incluso carece de los servicios de luz y gas, lo que lleva a descartar que el incendio se inició por una falla en las instalaciones.

La comisario Diana Rodríguez, jefa de la Comisaría Séptima, informó que buscan a los otros dos sujetos que podrían haber intervenido en el feroz ataque. Recababan imágenes de cámaras de seguridad y tomaban testimonios a vecinos, entre otras medidas investigativas.

El relato de la víctima

El hombre lesionado en la charla que tuvo con los policías contó que los delincuentes lo sorprendieron al entrar por un boquete que hicieron en una de las paredes de la casa, donde él había tapado con un parche.

Destacó que le pedían insistentemente dinero, y que él les dijo que no tenía un peso. Agregó que entonces lo arrastraron hasta la vereda, donde había otros dos sujetos y, entre los cuatro, le dieron una feroz paliza.

La víctima aclaró que no los pudo reconocer, imposibilitado por la oscuridad. Agregó que tras sufrir la andanada de piñas y patadas los agresores se retiraron, entonces él le pidió ayuda a una vecina, quien puso en alerta a las autoridades, lo que dio inicio al operativo de rescate.

El incendio quedó registrado en un video que publicó Seny Radio de Cinco Saltos y se hizo viral. las imágenes muestran la voracidad del fuego desatado.